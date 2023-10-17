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Финляндия — Казахстан: прогноз на матч квалификации Евро-2024 16 октября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Финляндия — Казахстан 16 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки сборной Финляндии в матче с Сан-Марино.
Фото Global Look Press

16 октября в поединке отборочной кампании Евро-2024 сойдутся команды из группы H — Финляндия и Казахстан. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Арбитр Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
Казахстан

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на их успех предлагают с котировкой 1.63, это около 60% вероятности. Выигрыш казахстанцев доступен за 6.00 (15%), даже на ничью коэффициент заметно меньше — 3.85 (25%).

Все пять встреч в истории команд закончились в пользу финнов. Взять непоражение Казахстана можно за 2.32.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:0 — за 5.21;

• 2:0 — за 6.17;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.62.

Рынок на обмен забитыми мячами дали 2.23, обратный вариант — за 1.61.

Лионель Месси (сборная Аргентины). Парагвай провоцировал Месси плевками, но Перу не помогут даже они. Сухая серия Аргентины не прервется

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Казахстан

Суоми выглядят фаворитами: в первом круге они одолели Казахстан на выезде (1:0), а вся пятиматчевая история противостояния команд включила только триумфы «филинов». К тому же предстоящий поединок Финляндия проведет на своем поле, где неплохо выступает в этой отборочной кампании — в трех встречах одержала две победы, а уступила только мощной Дании (0:1). Общий счет домашних игр сборной — 8:1.

Рекомендуемая ставка: успех Финляндии за 1.63.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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