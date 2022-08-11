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Финляндия — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 11 августа 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 Финляндия — Чехия 11 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки сборной Финляндии по хоккею.
Фото Global Look Press

11 августа сборные Финляндии и Чехии сыграют уже второй матч на чемпионате мира по хоккею среди команд до 20 лет. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, время начала — 21.00 мск. В России трансляции не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение финнам: поставить на победу Суоми в основное время можно с коэффициентом 1.36, это примерно 72% вероятности. Шансы чехов на успех эксперты оценили в 5.70 (16%). Ничья идет за 6.10 (15%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу Финляндии при благополучном исходе принесет 5700 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.59, Ф2(+1.5) — за 2.22;

• Ф2(-2.5) можно взять за 2.15, Ф1(+2.5) — за 1.63.

Команды результативно начали турнир: Финляндия в матче с Латвией забросила шесть шайб, чехи отгрузили словакам пять. Тотал больше 6.5 гола предложен с котировкой 2.05, ТМ 6.5 идет за 1.77.

При этом финны пропустили всего одну шайбу, чехи — сразу четыре. Индивидуальный тотал Суоми больше 3.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.56, обратный рынок оценен в 2.28.

Поставить на то, что чехи забьют хотя бы две шайбы, можно с коэффициентом 1.47, ИТМ2 (1.5) идет за 2.50.

Допускаете, что одна из команд может не забить? Такой вариант можно оформить за 6.80, на голы от обеих сборных предложен коэффициент 1.07.

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Прогноз и ставка на матч Финляндия — Чехия 11 августа 2022 года

Финляндия — одна из сильнейших сборных как среди молодежных, так и среди взрослых команд. По сборным до 20 лет финны — одни из самых титулованных в мире: Суоми на этом уровне завоевали 16 медалей — пять раз выиграли чемпионат. Плюс «филины» очень мощно начали турнир, Чехия в первом туре выглядела далеко не так убедительно. Скорее всего, финны снова добьются уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии и тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

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Прогнозы на спорт
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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«Слован» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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