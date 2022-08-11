Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 Финляндия — Чехия 11 августа 2022 года

11 августа сборные Финляндии и Чехии сыграют уже второй матч на чемпионате мира по хоккею среди команд до 20 лет. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, время начала — 21.00 мск. В России трансляции не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение финнам: поставить на победу Суоми в основное время можно с коэффициентом 1.36, это примерно 72% вероятности. Шансы чехов на успех эксперты оценили в 5.70 (16%). Ничья идет за 6.10 (15%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу Финляндии при благополучном исходе принесет 5700 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.59, Ф2(+1.5) — за 2.22;

• Ф2(-2.5) можно взять за 2.15, Ф1(+2.5) — за 1.63.

Команды результативно начали турнир: Финляндия в матче с Латвией забросила шесть шайб, чехи отгрузили словакам пять. Тотал больше 6.5 гола предложен с котировкой 2.05, ТМ 6.5 идет за 1.77.

При этом финны пропустили всего одну шайбу, чехи — сразу четыре. Индивидуальный тотал Суоми больше 3.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.56, обратный рынок оценен в 2.28.

Поставить на то, что чехи забьют хотя бы две шайбы, можно с коэффициентом 1.47, ИТМ2 (1.5) идет за 2.50.

Допускаете, что одна из команд может не забить? Такой вариант можно оформить за 6.80, на голы от обеих сборных предложен коэффициент 1.07.

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Чехия 11 августа 2022 года

Финляндия — одна из сильнейших сборных как среди молодежных, так и среди взрослых команд. По сборным до 20 лет финны — одни из самых титулованных в мире: Суоми на этом уровне завоевали 16 медалей — пять раз выиграли чемпионат. Плюс «филины» очень мощно начали турнир, Чехия в первом туре выглядела далеко не так убедительно. Скорее всего, финны снова добьются уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии и тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.