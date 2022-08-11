Финляндия — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 11 августа 2022 года
11 августа сборные Финляндии и Чехии сыграют уже второй матч на чемпионате мира по хоккею среди команд до 20 лет. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, время начала — 21.00 мск. В России трансляции не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение финнам: поставить на победу Суоми в основное время можно с коэффициентом 1.36, это примерно 72% вероятности. Шансы чехов на успех эксперты оценили в 5.70 (16%). Ничья идет за 6.10 (15%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу Финляндии при благополучном исходе принесет 5700 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.59, Ф2(+1.5) — за 2.22;
• Ф2(-2.5) можно взять за 2.15, Ф1(+2.5) — за 1.63.
Команды результативно начали турнир: Финляндия в матче с Латвией забросила шесть шайб, чехи отгрузили словакам пять. Тотал больше 6.5 гола предложен с котировкой 2.05, ТМ 6.5 идет за 1.77.
При этом финны пропустили всего одну шайбу, чехи — сразу четыре. Индивидуальный тотал Суоми больше 3.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.56, обратный рынок оценен в 2.28.
Поставить на то, что чехи забьют хотя бы две шайбы, можно с коэффициентом 1.47, ИТМ2 (1.5) идет за 2.50.
Допускаете, что одна из команд может не забить? Такой вариант можно оформить за 6.80, на голы от обеих сборных предложен коэффициент 1.07.
Прогноз и ставка на матч Финляндия — Чехия 11 августа 2022 года
Финляндия — одна из сильнейших сборных как среди молодежных, так и среди взрослых команд. По сборным до 20 лет финны — одни из самых титулованных в мире: Суоми на этом уровне завоевали 16 медалей — пять раз выиграли чемпионат. Плюс «филины» очень мощно начали турнир, Чехия в первом туре выглядела далеко не так убедительно. Скорее всего, финны снова добьются уверенной победы.
Рекомендуемая ставка: победа Финляндии и тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0