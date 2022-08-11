11 августа «Слован» примет в Братиславе «Олимпиакос». Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет на Национальном стадионе и начнется в 21.30 по московскому времени. Отработает его бригада арбитров из Швеции во главе с Гленном Нюбергом. В России игра транслироваться не будет. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

«Олимпиакос» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на то что сыграет на выезде. Взять успех гостей из Греции в основное время можно за 2.50, это около 40% вероятности исхода. На ничью предложен коэффициент 3.10 (27%), на победу «Слована» — чуть меньшие 3.00 (33%).

Поставив 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, можно заработать 3000 рублей, чистая прибыль составит 2000 рублей.

«Олимпиакос» по-прежнему фаворит противостояния. На его выход в следующий раунд котировка — 1.75, на «Слован» — 2.07.

В первом матче греки очень мощно атаковали и нанесли по воротам соперника 17 ударов при пяти в створ, но превратили в гол только один из них. Если верите, что в ответной игре «Оли» будет успешнее, ИТБ2 (1.5) идет за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.52.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.97, «обе забьют — нет» — в 1.83.

Выход греков в следующий раунд в дополнительное время идет за 11.5, словаков — за 12.5. В серии пенальти на обе команды котировка 11.0.

Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Олимпиакос»

Чемпионы Греции имели преимущество в первом матче, но даже домашний газон и болельщики не помогли им победить. Однако разница в классе игроков все же должна сказаться в этом противостоянии: у «Олимпиакоса» в составе футболисты, поигравшие в топ-чемпионатах и имеющие опыт игры в еврокубках, а у «Слована» таких можно пересчитать по пальцам.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.80.