«Слован» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года
11 августа «Слован» примет в Братиславе «Олимпиакос». Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет на Национальном стадионе и начнется в 21.30 по московскому времени. Отработает его бригада арбитров из Швеции во главе с Гленном Нюбергом. В России игра транслироваться не будет. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.
«Олимпиакос» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на то что сыграет на выезде. Взять успех гостей из Греции в основное время можно за 2.50, это около 40% вероятности исхода. На ничью предложен коэффициент 3.10 (27%), на победу «Слована» — чуть меньшие 3.00 (33%).
Поставив 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, можно заработать 3000 рублей, чистая прибыль составит 2000 рублей.
«Олимпиакос» по-прежнему фаворит противостояния. На его выход в следующий раунд котировка — 1.75, на «Слован» — 2.07.
В первом матче греки очень мощно атаковали и нанесли по воротам соперника 17 ударов при пяти в створ, но превратили в гол только один из них. Если верите, что в ответной игре «Оли» будет успешнее, ИТБ2 (1.5) идет за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.52.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.97, «обе забьют — нет» — в 1.83.
Выход греков в следующий раунд в дополнительное время идет за 11.5, словаков — за 12.5. В серии пенальти на обе команды котировка 11.0.
Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Олимпиакос»
Чемпионы Греции имели преимущество в первом матче, но даже домашний газон и болельщики не помогли им победить. Однако разница в классе игроков все же должна сказаться в этом противостоянии: у «Олимпиакоса» в составе футболисты, поигравшие в топ-чемпионатах и имеющие опыт игры в еврокубках, а у «Слована» таких можно пересчитать по пальцам.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0