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«Слован» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Слован» — «Олимпиакос».
Фото Global Look Press

11 августа «Слован» примет в Братиславе «Олимпиакос». Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет на Национальном стадионе и начнется в 21.30 по московскому времени. Отработает его бригада арбитров из Швеции во главе с Гленном Нюбергом. В России игра транслироваться не будет. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
11 авг, 21:30. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Олимпиакос П

«Олимпиакос» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на то что сыграет на выезде. Взять успех гостей из Греции в основное время можно за 2.50, это около 40% вероятности исхода. На ничью предложен коэффициент 3.10 (27%), на победу «Слована» — чуть меньшие 3.00 (33%).

Поставив 1000 рублей на «мирный» исход, если он случится, можно заработать 3000 рублей, чистая прибыль составит 2000 рублей.

«Олимпиакос» по-прежнему фаворит противостояния. На его выход в следующий раунд котировка — 1.75, на «Слован» — 2.07.

В первом матче греки очень мощно атаковали и нанесли по воротам соперника 17 ударов при пяти в створ, но превратили в гол только один из них. Если верите, что в ответной игре «Оли» будет успешнее, ИТБ2 (1.5) идет за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.52.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.97, «обе забьют — нет» — в 1.83.

Выход греков в следующий раунд в дополнительное время идет за 11.5, словаков — за 12.5. В серии пенальти на обе команды котировка 11.0.

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Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Олимпиакос»

Чемпионы Греции имели преимущество в первом матче, но даже домашний газон и болельщики не помогли им победить. Однако разница в классе игроков все же должна сказаться в этом противостоянии: у «Олимпиакоса» в составе футболисты, поигравшие в топ-чемпионатах и имеющие опыт игры в еврокубках, а у «Слована» таких можно пересчитать по пальцам.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.80.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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ФК Олимпиакос (Пирей)
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«Словацко» — «Фенербахче»: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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