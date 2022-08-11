11 августа «Партизан» примет на своем поле кипрский АЕК в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Партизан» в Белграде и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В первой встрече сильнее оказались киприоты — 2:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча. На победу «Партизана» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (25%), успех АЕК — за 5.30 (12%).

Ставка в 1000 рублей на повторный триумф гостей в случае верного исхода принесет выплату в 5300 и чистую прибыль в 4300 рублей.

Но вы можете подстраховаться и взять вариант «АЕК не проиграет» за 2.38.

Эксперты не определились, будет матч «верховым» или «низовым»: на тотал больше и на тотал меньше 2.5 мяча коэффициент одинаковый — 1.90.

Такая же ситуация с обменом голами и отсутствием результативного удара от одной из команд — 1.90.

В первой игре АЕК дважды здорово реализовал стандарты: на забитый гостями мяч котировка 1.59. На победу в одном из таймов — 2.80.

На то, что игра перетечет в овертаймы, котировка 6.10, на серию пенальти — 6.50.

Проход «Партизана» в следующий раунд оценен в 2.00, АЕК — в 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Партизан» — АЕК Ларнака

«Партизан» проиграл первый матч из-за невезения, отсутствия качественной реализации и легкой недооценки соперника. АЕК реализовал два момента из трех и едет на ответный матч с приятным преимуществом. Но удержать его не получится, потому что сербы были значительно сильнее, а на своем поле и при родных трибунах они должны просто сожрать противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Партизана» за 1.58.