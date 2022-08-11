«Партизан» — АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года
11 августа «Партизан» примет на своем поле кипрский АЕК в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Партизан» в Белграде и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В первой встрече сильнее оказались киприоты — 2:1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча. На победу «Партизана» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (25%), успех АЕК — за 5.30 (12%).
Ставка в 1000 рублей на повторный триумф гостей в случае верного исхода принесет выплату в 5300 и чистую прибыль в 4300 рублей.
Но вы можете подстраховаться и взять вариант «АЕК не проиграет» за 2.38.
Эксперты не определились, будет матч «верховым» или «низовым»: на тотал больше и на тотал меньше 2.5 мяча коэффициент одинаковый — 1.90.
Такая же ситуация с обменом голами и отсутствием результативного удара от одной из команд — 1.90.
В первой игре АЕК дважды здорово реализовал стандарты: на забитый гостями мяч котировка 1.59. На победу в одном из таймов — 2.80.
На то, что игра перетечет в овертаймы, котировка 6.10, на серию пенальти — 6.50.
Проход «Партизана» в следующий раунд оценен в 2.00, АЕК — в 1.80.
Прогноз и ставка на матч «Партизан» — АЕК Ларнака
«Партизан» проиграл первый матч из-за невезения, отсутствия качественной реализации и легкой недооценки соперника. АЕК реализовал два момента из трех и едет на ответный матч с приятным преимуществом. Но удержать его не получится, потому что сербы были значительно сильнее, а на своем поле и при родных трибунах они должны просто сожрать противника.
Рекомендуемая ставка: победа «Партизана» за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0