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«Партизан» — АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Партизан» — АЕК Ларнака 11 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
АЕК Ларнака.
Фото Global Look Press

11 августа «Партизан» примет на своем поле кипрский АЕК в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Партизан» в Белграде и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В первой встрече сильнее оказались киприоты — 2:1.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
11 авг, 22:00. FK Partizan (Белград)
Партизан
АЕК Л

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча. На победу «Партизана» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (25%), успех АЕК — за 5.30 (12%).

Ставка в 1000 рублей на повторный триумф гостей в случае верного исхода принесет выплату в 5300 и чистую прибыль в 4300 рублей.

Но вы можете подстраховаться и взять вариант «АЕК не проиграет» за 2.38.

Эксперты не определились, будет матч «верховым» или «низовым»: на тотал больше и на тотал меньше 2.5 мяча коэффициент одинаковый — 1.90.

Такая же ситуация с обменом голами и отсутствием результативного удара от одной из команд — 1.90.

В первой игре АЕК дважды здорово реализовал стандарты: на забитый гостями мяч котировка 1.59. На победу в одном из таймов — 2.80.

На то, что игра перетечет в овертаймы, котировка 6.10, на серию пенальти — 6.50.

Проход «Партизана» в следующий раунд оценен в 2.00, АЕК — в 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Партизан» — АЕК Ларнака

«Партизан» проиграл первый матч из-за невезения, отсутствия качественной реализации и легкой недооценки соперника. АЕК реализовал два момента из трех и едет на ответный матч с приятным преимуществом. Но удержать его не получится, потому что сербы были значительно сильнее, а на своем поле и при родных трибунах они должны просто сожрать противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Партизана» за 1.58.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Партизан
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 4
Николай Комличенко

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Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Даниил Уткин

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Никита Кривцов

Краснодар

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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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