«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 8 декабря 2022 года
8 декабря в НХЛ состоится матч неожиданных аутсайдеров восточной конференции — «Филадельфия» примет «Вашингтон». Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России, как и другие встречи НХЛ, она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу команды Александра Овечкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Филадельфии» — 3.00 (33%).
При ставке в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет выплату в 2160 рублей, а чистая прибыль составит 1160 рублей.
Вариант «Филадельфия» не проиграет" идет за 1.70.
Можете взять один из вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:
Кто откроет счет? На «Вашингтон» коэффициент — 1.77, на «Филадельфию» — 2.05.
Неплохая котировка на гол Александра Овечкина — 1.85. Два и более очка в его исполнении — 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Вашингтон»
«Кэпиталз» идут неожиданно низко в таблице конференции — аж на 12-м месте из 16 команд. Овечкин и Ко чередуют победы и неудачи, причем вторых в последнее время больше — из 10 матчей шесть завершились не в пользу «Вашингтона».
Столичные ребята очень много пропускают — 85 шайб при 74 заброшенных. В пяти матчах из десяти в их ворота оформляли по четыре и более гола. «Филадельфии» дома под силам сделать то же самое.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2