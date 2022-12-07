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«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 8 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 8 декабря 2022 года
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

8 декабря в НХЛ состоится матч неожиданных аутсайдеров восточной конференции — «Филадельфия» примет «Вашингтон». Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России, как и другие встречи НХЛ, она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу команды Александра Овечкина в основное время можно поставить с коэффициентом 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Филадельфии» — 3.00 (33%).

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При ставке в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет выплату в 2160 рублей, а чистая прибыль составит 1160 рублей.

Вариант «Филадельфия» не проиграет" идет за 1.70.

Можете взять один из вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.72, ТМ 5.5 — в 2.17;

  • ТБ 6.5 — в 2.34, ТМ 6.5 — 1.60.

Кто откроет счет? На «Вашингтон» коэффициент — 1.77, на «Филадельфию» — 2.05.

Неплохая котировка на гол Александра Овечкина — 1.85. Два и более очка в его исполнении — 2.55.

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Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Вашингтон»

«Кэпиталз» идут неожиданно низко в таблице конференции — аж на 12-м месте из 16 команд. Овечкин и Ко чередуют победы и неудачи, причем вторых в последнее время больше — из 10 матчей шесть завершились не в пользу «Вашингтона».

Столичные ребята очень много пропускают — 85 шайб при 74 заброшенных. В пяти матчах из десяти в их ворота оформляли по четыре и более гола. «Филадельфии» дома под силам сделать то же самое.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.80.

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ЦСКА — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 7 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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