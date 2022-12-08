8 декабря в игре регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Москвы «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу команды Игоря Гришина в основное время можно с коэффициентом 2.33, вероятность — около 41%. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.60 (26%).

«Спартак» показывает отличную игру после прихода нового тренера. Ставка 1000 рублей на победу москвичей при благополучном исходе принесет 2330 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.36;

• Ф2(-1.5) идет за 4.30, Ф1(+1.5) — за 1.22.

Команды уже однажды встречались в этом сезоне — закончили 2:2 в основное время, но «Спартак» обыграл соперника в серии буллитов. Считаете, что «Динамо» и в предстоящей встрече как минимум не проиграет? Этот рынок оценен в 1.60.

Аналитики не ждут большого количества голов. Тотал больше 2.5 шайбы можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. При этом в прошлом сезоне команды выдали два ярких матча — 4:1 и 6:3.

Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 гола предложен за 2.17, ИТМ1 (2.5) — за 1.69. Эти рынки на бело-голубых доступны за 2.60 и 1.50 соответственно.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 8 декабря 2022 года

Красно-белые находятся в отличной форме после смены тренера: при Гришине команда лишь дважды проиграла за 10 матчей (ЦСКА и «Локомотиву») и оформила восемь побед. Благодаря рывку «Спартак» поднялся в топ-6 Западной конференции и может продолжить подъем — идущее пятым «Динамо» опережает соперника лишь на два очка. При этом бело-голубые с большим трудом добывают победы: за 13 последних игр выиграли лишь четыре раза и уступили в остальных встречах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.70.