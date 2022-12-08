«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года
8 декабря в игре регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Москвы «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу команды Игоря Гришина в основное время можно с коэффициентом 2.33, вероятность — около 41%. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.60 (26%).
«Спартак» показывает отличную игру после прихода нового тренера. Ставка 1000 рублей на победу москвичей при благополучном исходе принесет 2330 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.36;
• Ф2(-1.5) идет за 4.30, Ф1(+1.5) — за 1.22.
Команды уже однажды встречались в этом сезоне — закончили 2:2 в основное время, но «Спартак» обыграл соперника в серии буллитов. Считаете, что «Динамо» и в предстоящей встрече как минимум не проиграет? Этот рынок оценен в 1.60.
Аналитики не ждут большого количества голов. Тотал больше 2.5 шайбы можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. При этом в прошлом сезоне команды выдали два ярких матча — 4:1 и 6:3.
Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 гола предложен за 2.17, ИТМ1 (2.5) — за 1.69. Эти рынки на бело-голубых доступны за 2.60 и 1.50 соответственно.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 8 декабря 2022 года
Красно-белые находятся в отличной форме после смены тренера: при Гришине команда лишь дважды проиграла за 10 матчей (ЦСКА и «Локомотиву») и оформила восемь побед. Благодаря рывку «Спартак» поднялся в топ-6 Западной конференции и может продолжить подъем — идущее пятым «Динамо» опережает соперника лишь на два очка. При этом бело-голубые с большим трудом добывают победы: за 13 последних игр выиграли лишь четыре раза и уступили в остальных встречах.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2