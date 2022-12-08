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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 8 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игрок «Динамо» Андрей Миронов в матче со СКА.
Фото Global Look Press

8 декабря в игре регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Москвы «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение красно-белым: поставить на победу команды Игоря Гришина в основное время можно с коэффициентом 2.33, вероятность — около 41%. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.60 (26%).

«Спартак» показывает отличную игру после прихода нового тренера. Ставка 1000 рублей на победу москвичей при благополучном исходе принесет 2330 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.36;

• Ф2(-1.5) идет за 4.30, Ф1(+1.5) — за 1.22.

Команды уже однажды встречались в этом сезоне — закончили 2:2 в основное время, но «Спартак» обыграл соперника в серии буллитов. Считаете, что «Динамо» и в предстоящей встрече как минимум не проиграет? Этот рынок оценен в 1.60.

Аналитики не ждут большого количества голов. Тотал больше 2.5 шайбы можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. При этом в прошлом сезоне команды выдали два ярких матча — 4:1 и 6:3.

Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 гола предложен за 2.17, ИТМ1 (2.5) — за 1.69. Эти рынки на бело-голубых доступны за 2.60 и 1.50 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 8 декабря 2022 года

Красно-белые находятся в отличной форме после смены тренера: при Гришине команда лишь дважды проиграла за 10 матчей (ЦСКА и «Локомотиву») и оформила восемь побед. Благодаря рывку «Спартак» поднялся в топ-6 Западной конференции и может продолжить подъем — идущее пятым «Динамо» опережает соперника лишь на два очка. При этом бело-голубые с большим трудом добывают победы: за 13 последних игр выиграли лишь четыре раза и уступили в остальных встречах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.70.

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«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 8 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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