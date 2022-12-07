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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 7 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Игроки ЦСКА празднуют гол.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

7 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на ЦСКА можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничью оценили в 4.40 (23%), победу гостей — в 5.50 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что андердоги не уступят, оформите ставку за 2.38.

Дело может дойти до овертайма и буллитов — в таком случае шансы на успех москвичей еще выше (1.29), но такая же ситуация и у «Торпедо» (3.80).

Эксперты не сомневаются в результативном матче — тотал больше 4.5 мяча они оценили в 1.55.

Улучшить коэффициент на москвичей или добавить шансов «Торпедо» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.94.

Такие счета являются наиболее вероятными по мнению аналитиков:

• 2:2 — за 9.20;

• 3:3 — за 12.0;

• 3:1 в пользу ЦСКА — за 12.5.

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Прогнозы на спорт
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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Эксперты назвали фаворитов чемпионата мира после 1/8 финала
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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