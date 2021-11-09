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«Филадельфия» — «Милуоки»: коэффициенты и ставки на матч НБА 10 ноября

15:15
Крис Миддлтон. Фото БК «Милуоки», Instagram
Крис Миддлтон. Фото БК «Милуоки», Instagram
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10 ноября 2021 года «Филадельфия» примет «Милуоки» в регулярном первенстве НБА. Встреча между ними пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начало — в 03.30.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Милуоки» в основное время можно за 1.90 — это около 48% вероятности. Успех «Филадельфии» доступен за 2.08 (44%). Вероятность овертайма оценивается коэффициентом 11.0 (8%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 11 000 рублей в случае овертайма в матче.

Ф1(+1.5) идет за 1.90, как и Ф2(-1.5).

Тотал очков больше 221.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 221.5.

Шансы «Филадельфии» набрать 109 очков или более оцениваются котировкой 1.71.

Уверены, что «Милуоки» наберет минимум 111 очков за матч? Сделать ставку на ИТБ2 (110.5) можно за 1.76.

Поставить на победу «Филадельфии» с учетом ОТ можно за 2.00. Аналогичный исход в пользу «Милуоки» доступен с коэффициентом 1.80.

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Егор Сергеев все материалы автора
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