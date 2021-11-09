10 ноября в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится в Тампе на «Амали-Арене», начало — в 3.00. Трансляцию покажет сервис «Яндекс Плюс» и платформа Wink.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно за 2.20 — это примерно 37% вероятности. Триумф «Каролины» оценивается котировкой 2.85 (35%), а ничья идет за 4.10 (28%).

Ставка «Каролина» не проиграет" есть в линии за 1.68.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Тампы», то в случае успеха команды сможете выиграть 2200 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Тампа». На этот исход можно поставить за 1.79.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 1.92. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.20.