10 ноября 2021 года в очередном туре регулярного сезона НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» примет «Каролину». Встреча пройдет в Тампе на стадионе «Амали-Арена», начало — в 03.00.

Коллектив Джона Купера — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно за 2.13 — это около 44% вероятности. Успех «Каролины» оценивается коэффициентом 2.90 (32%), а ничья — 3.80 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничья потенциальная выплата составит 3 800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.24.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 5.5.

Сделать ставку на победу «Тампы» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.68. Аналогичный исход в пользу «Каролины» доступен за 2.20.

Вероятность того, что «Тампа-Бэй» забросит три шайбы или более, оценивается коэффициентом 1.60.

Уверены, что «Каролина» отличится более двух раз? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 1.92.