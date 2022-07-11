«Ференцварош» — «Тобол»: какие шансы у команды Черчесова выйти во второй раунд квалификации ЛЧ?

13 июля венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова в ответном матче Лиги чемпионов сразится с чемпионом Казахстана «Тоболом». В первой игре соперники не выявили победителя — сыграли 0:0. Новая встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Групама» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Рассудит команды польский арбитр Кшиштоф Якубик.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ференцварош» абсолютным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.31, это примерно 76% вероятности исхода. На ничью котировка 5.20 (15%), на успех гостей — 11.0 (9%).

Ставка в 1000 рублей на повторение результата первого матча в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5200 рублей и чистую прибыль в 4200 рублей.

За 3.50 можно захватить вариант «Тобол» не проиграет".

На проход «Ференцвароша» в следующий раунд котировка всего 1.13, а на «Тобол» — 6.00.

Эксперты считают, что в матче будет забито больше двух голов: ТБ 2.5 идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Очень сочный коэффициент на вариант «обе забьют» — 2.43. Такой он, потому что даже один гол чемпиона Казахстана оценен в 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — уверенная победа венгров 2:0 за 5.20.