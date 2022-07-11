«Ференцварош» — «Тобол»: какие шансы у команды Черчесова выйти во второй раунд квалификации ЛЧ?
13 июля венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова в ответном матче Лиги чемпионов сразится с чемпионом Казахстана «Тоболом». В первой игре соперники не выявили победителя — сыграли 0:0. Новая встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Групама» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Рассудит команды польский арбитр Кшиштоф Якубик.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ференцварош» абсолютным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.31, это примерно 76% вероятности исхода. На ничью котировка 5.20 (15%), на успех гостей — 11.0 (9%).
Ставка в 1000 рублей на повторение результата первого матча в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5200 рублей и чистую прибыль в 4200 рублей.
За 3.50 можно захватить вариант «Тобол» не проиграет".
На проход «Ференцвароша» в следующий раунд котировка всего 1.13, а на «Тобол» — 6.00.
Эксперты считают, что в матче будет забито больше двух голов: ТБ 2.5 идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.
Очень сочный коэффициент на вариант «обе забьют» — 2.43. Такой он, потому что даже один гол чемпиона Казахстана оценен в 2.10.
Наиболее вероятный точный счет — уверенная победа венгров 2:0 за 5.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -