Эксперты оценили шансы «Спартака» победить в Грозном после пощечины от «Зенита» в Суперкубке
16 июня для «Спартака» начнется новый сезон РПЛ — в первом туре красно-белые сыграют в гостях у «Ахмата». Игра на 30-тысячной «Ахмат Арене» в Грозном начнется в 20.00 по московскому времени. В 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует прямая трансляция.
Шансы команд победить, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, примерно одинаковые. Успех «Ахмата» доступен за 2.65, это примерно 37% вероятности исхода. За 2.60 (38%) идет триумф «Спартака». Ставку на ничью можно сделать за 3.60 (25%).
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Считаете, что «Спартак» настолько хорош, что не проиграет в Грозном? Коэффициент на это — 1.52.
Москвичи результативно играли в межсезонье и даже в матче с «Зенитом» поспособствовали тому, что зрители увидели больше двух голов. На ТБ 2.5 мяча в предстоящем матче котировка 1.85, на ТМ 2.5 — 2.00.
Индивидуальный тотал больше 1.5 гола у обеих команд оценен одинаковыми 2.30. При этом в последних пяти встречах против «Спартака» «Ахмат» только раз преодолел отметку в один результативный удар.
«Обе забьют» идет за 1.70, обратный исход — за 2.15.
В последнем очном матче команд случилось удаление, а в предпоследнем — пенальти. На красную карточку в этот раз можно поставить за 2.95, на 11-метровый — за 2.35.
Наиболее вероятный точный счет — ничейный, а именно 1:1 за 6.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -