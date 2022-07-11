Эксперты оценили шансы «Спартака» победить в Грозном после пощечины от «Зенита» в Суперкубке

16 июня для «Спартака» начнется новый сезон РПЛ — в первом туре красно-белые сыграют в гостях у «Ахмата». Игра на 30-тысячной «Ахмат Арене» в Грозном начнется в 20.00 по московскому времени. В 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует прямая трансляция.

Шансы команд победить, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, примерно одинаковые. Успех «Ахмата» доступен за 2.65, это примерно 37% вероятности исхода. За 2.60 (38%) идет триумф «Спартака». Ставку на ничью можно сделать за 3.60 (25%).

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Считаете, что «Спартак» настолько хорош, что не проиграет в Грозном? Коэффициент на это — 1.52.

Москвичи результативно играли в межсезонье и даже в матче с «Зенитом» поспособствовали тому, что зрители увидели больше двух голов. На ТБ 2.5 мяча в предстоящем матче котировка 1.85, на ТМ 2.5 — 2.00.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола у обеих команд оценен одинаковыми 2.30. При этом в последних пяти встречах против «Спартака» «Ахмат» только раз преодолел отметку в один результативный удар.

«Обе забьют» идет за 1.70, обратный исход — за 2.15.

В последнем очном матче команд случилось удаление, а в предпоследнем — пенальти. На красную карточку в этот раз можно поставить за 2.95, на 11-метровый — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет — ничейный, а именно 1:1 за 6.50.