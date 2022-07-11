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Сегодня, 13:15

Эксперты оценили шансы «Спартака» победить в Грозном после пощечины от «Зенита» в Суперкубке

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фанаты «Спартака».
Фото Global Look Press

16 июня для «Спартака» начнется новый сезон РПЛ — в первом туре красно-белые сыграют в гостях у «Ахмата». Игра на 30-тысячной «Ахмат Арене» в Грозном начнется в 20.00 по московскому времени. В 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» стартует прямая трансляция.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Шансы команд победить, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, примерно одинаковые. Успех «Ахмата» доступен за 2.65, это примерно 37% вероятности исхода. За 2.60 (38%) идет триумф «Спартака». Ставку на ничью можно сделать за 3.60 (25%).

Хотите одним кликом заработать больше 3500 тысяч рублей? Для этого достаточно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться нужного результата.

Считаете, что «Спартак» настолько хорош, что не проиграет в Грозном? Коэффициент на это — 1.52.

Москвичи результативно играли в межсезонье и даже в матче с «Зенитом» поспособствовали тому, что зрители увидели больше двух голов. На ТБ 2.5 мяча в предстоящем матче котировка 1.85, на ТМ 2.5 — 2.00.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола у обеих команд оценен одинаковыми 2.30. При этом в последних пяти встречах против «Спартака» «Ахмат» только раз преодолел отметку в один результативный удар.

«Обе забьют» идет за 1.70, обратный исход — за 2.15.

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В последнем очном матче команд случилось удаление, а в предпоследнем — пенальти. На красную карточку в этот раз можно поставить за 2.95, на 11-метровый — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет — ничейный, а именно 1:1 за 6.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
5
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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