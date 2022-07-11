«Интернасьональ» — «Америка Минейро»: прогноз на матч серии А 12 июля 2022 года
12 июля в матче 16-го тура бразильской серии А «Интернасьональ» примет «Америку Минейро». Игра начнется в 2.00 по московскому времени на стадионе «Бейра-Рио», трансляции в России не будет. Команды занимают в турнирной таблице шестое и 14-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На «Интернасьональ» можно поставить за 1.63, это примерно 61% вероятности. Котировка на гостей гораздо выше — 5.10 (19%), на ничью — 4.10 (20%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4100 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.28.
Матч с очевидным фаворитом — в таком случае можно приблизить шансы на победу при помощи форы. Подойдет Ф1(-1) за 2.13 или Ф2(+1) за 1.66.
Рынок «обе забьют» заходил в семи из десяти прошедших матчей хозяев, но всего в двух из десяти прошедших матчей «Америки». Поставить на то, что игра будет результативной для всех, можно за 2.05, обратный исход оценивается в 1.72.
В последних десяти играх «Интернасьональ» забивал в среднем почти два мяча за игру, «Америка Минейро» — меньше одного. Исходя из этой информации, можно поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.85 и ИТМ2 (1.5) за 1.21.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 1:0 за 5.70.
Прогноз и ставка на матч «Интернасьональ» — «Америка Минейро»
Бразильский сезон в разгаре. «Интернасьоналю» пока нечем хвастаться: пускай они и редко проигрывают (всего два поражения), но слишком часто допускают ничьи. Так вряд ли можно бороться за топ-3. Впрочем, у «Америки Минейро» все еще хуже — серия из пяти матчей без побед прервалась совсем недавно, да и то благодаря другому аутсайдеру.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -