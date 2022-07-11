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«Интернасьональ» — «Америка Минейро»: прогноз на матч серии А 12 июля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Интернасьональ» — «Америка Минейро» 12 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Мано Менезес, главный тренер «Интернасьоналя».
Фото Сайт «Интернасьоналя».

12 июля в матче 16-го тура бразильской серии А «Интернасьональ» примет «Америку Минейро». Игра начнется в 2.00 по московскому времени на стадионе «Бейра-Рио», трансляции в России не будет. Команды занимают в турнирной таблице шестое и 14-е места соответственно.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На «Интернасьональ» можно поставить за 1.63, это примерно 61% вероятности. Котировка на гостей гораздо выше — 5.10 (19%), на ничью — 4.10 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.28.

Матч с очевидным фаворитом — в таком случае можно приблизить шансы на победу при помощи форы. Подойдет Ф1(-1) за 2.13 или Ф2(+1) за 1.66.

Рынок «обе забьют» заходил в семи из десяти прошедших матчей хозяев, но всего в двух из десяти прошедших матчей «Америки». Поставить на то, что игра будет результативной для всех, можно за 2.05, обратный исход оценивается в 1.72.

В последних десяти играх «Интернасьональ» забивал в среднем почти два мяча за игру, «Америка Минейро» — меньше одного. Исходя из этой информации, можно поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.85 и ИТМ2 (1.5) за 1.21.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 1:0 за 5.70.

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Прогноз и ставка на матч «Интернасьональ» — «Америка Минейро»

Бразильский сезон в разгаре. «Интернасьоналю» пока нечем хвастаться: пускай они и редко проигрывают (всего два поражения), но слишком часто допускают ничьи. Так вряд ли можно бороться за топ-3. Впрочем, у «Америки Минейро» все еще хуже — серия из пяти матчей без побед прервалась совсем недавно, да и то благодаря другому аутсайдеру.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.63.

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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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