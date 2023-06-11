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Сегодня, 10:15

«Фенербахче» — «Башакшехир»: прогноз на финал Кубка Турции 11 июня 2023 года

Прогноз на финал Кубка Турции «Фенербахче» — «Башакшехир» 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Фенербахче» на тренировке перед финалом Кубка Турции.
Фото Официальный сайт «Фенербахче»

11 июня состоится финал Кубка Турции: в матче за трофей сойдутся одни из лучших клубов страны — «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир», который еще ни разу не побеждал в турнире. Игра пройдет на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.40 мск покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Фенеру»: поставить на успех «желтых канареек» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «сов» доступен с котировкой 4.70 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.89 (24%).

Ждете седьмую победу «Фенербахче» в Кубке? Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев при благоприятном результате принесет 1740 рублей.

Также доступны ставки на успех команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Этот рынок на «Фенер» предложен за 1.39, на «Истанбул» — за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода финала выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.80;

• победа «Фенербахче» 1:0 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.42.

Аналитики верят, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.99. Вот только в четырех последних встречах команд они лишь раз забили на двоих хотя бы три мяча.

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Прогноз и ставка на финал Кубка Турции «Фенербахче» — «Башакшехир»

«Фенер» провел гораздо более сильный сезон: в чемпионате финишировал вторым и опередил «Истанбул», который пришел пятым, на 18 очков. В Кубке «желтые канарейки» без больших проблем прошли все стадии до финала, а вот соперник испытал сложности уже в 1/8, когда только в серии пенальти обыграл «Карагюмрюк». А в полуфинале «совы» лишь в овертайме дожали «Анкарагюджю». Также в этом сезоне «Фенербахче» дважды обыграл «Башакшехир» в чемпионате (1:0 и 2:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» за 1.74.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на финал Кубка России 11 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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