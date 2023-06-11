«Фенербахче» — «Башакшехир»: прогноз на финал Кубка Турции 11 июня 2023 года
11 июня состоится финал Кубка Турции: в матче за трофей сойдутся одни из лучших клубов страны — «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир», который еще ни разу не побеждал в турнире. Игра пройдет на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.40 мск покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Фенеру»: поставить на успех «желтых канареек» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «сов» доступен с котировкой 4.70 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.89 (24%).
Ждете седьмую победу «Фенербахче» в Кубке? Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев при благоприятном результате принесет 1740 рублей.
Также доступны ставки на успех команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Этот рынок на «Фенер» предложен за 1.39, на «Истанбул» — за 3.00.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода финала выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 — за 6.80;
• победа «Фенербахче» 1:0 — за 6.90;
• 2:0 — за 7.42.
Аналитики верят, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.99. Вот только в четырех последних встречах команд они лишь раз забили на двоих хотя бы три мяча.
Прогноз и ставка на финал Кубка Турции «Фенербахче» — «Башакшехир»
«Фенер» провел гораздо более сильный сезон: в чемпионате финишировал вторым и опередил «Истанбул», который пришел пятым, на 18 очков. В Кубке «желтые канарейки» без больших проблем прошли все стадии до финала, а вот соперник испытал сложности уже в 1/8, когда только в серии пенальти обыграл «Карагюмрюк». А в полуфинале «совы» лишь в овертайме дожали «Анкарагюджю». Также в этом сезоне «Фенербахче» дважды обыграл «Башакшехир» в чемпионате (1:0 и 2:1).
Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9