«Факел» — «Енисей»: прогноз на стыковой матч 10 июня 2023 года
10 июня в Воронеже состоится ответный стыковой матч за право выступить в ФНЛ в сезоне-2023/24. Друг с другом сыграют «Факел» и «Енисей». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов. В первом матче сильнее оказался «Факел» — 1:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Факел» безоговорочным фаворитом противостояния. На победу хозяев в основное время предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), успех «Енисея» — за 6.35 (12%).
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Вариант «Енисей» не проиграет» доступен за 2.54. В 2022-м клуб из Красноярска победил этого соперника в ФНЛ.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Три из четырех последних матчей «Факела» были «верховыми».
Дома в РПЛ команда Вадима Евсеева забивала в среднем 1.46 гола за игру. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.70, ИТМ1 (1.5) — в 2.17.
Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Факела» за 5.90.
На то, что «Факел» по итогам матча останется в РПЛ, котировка — 1.05. На подъем «Енисея» в высший дивизион — 9.50.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Енисей»
Нельзя сказать, что «Факел» очень успешно играл дома в РПЛ: команда из Воронежа в 15 матчах набрала 20 очков. При этом она проиграла на своем стадионе всего три раза, добыла четыре победы и аж восемь раз сыграла вничью (у «Крыльев», которые идут вторыми по этому показателю, шесть «мирных» исходов). При этом команда Евсеева забивала в родных стенах всего 1.46 мяча за 90 минут — не самый выдающийся показатель.
«Енисей» в шести гостевых матчах после зимнего перерыва одержал всего одну победу, одолев «Кубань» (2:0). А в первом матче красноярцы выглядели значительно слабее «Факела», поэтому рассчитывать на победу им вряд ли стоит.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.09.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9