10 июня в Воронеже состоится ответный стыковой матч за право выступить в ФНЛ в сезоне-2023/24. Друг с другом сыграют «Факел» и «Енисей». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов. В первом матче сильнее оказался «Факел» — 1:0.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Факел» безоговорочным фаворитом противостояния. На победу хозяев в основное время предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), успех «Енисея» — за 6.35 (12%).

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Вариант «Енисей» не проиграет» доступен за 2.54. В 2022-м клуб из Красноярска победил этого соперника в ФНЛ.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Три из четырех последних матчей «Факела» были «верховыми».

Дома в РПЛ команда Вадима Евсеева забивала в среднем 1.46 гола за игру. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.70, ИТМ1 (1.5) — в 2.17.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Факела» за 5.90.

На то, что «Факел» по итогам матча останется в РПЛ, котировка — 1.05. На подъем «Енисея» в высший дивизион — 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Енисей»

Нельзя сказать, что «Факел» очень успешно играл дома в РПЛ: команда из Воронежа в 15 матчах набрала 20 очков. При этом она проиграла на своем стадионе всего три раза, добыла четыре победы и аж восемь раз сыграла вничью (у «Крыльев», которые идут вторыми по этому показателю, шесть «мирных» исходов). При этом команда Евсеева забивала в родных стенах всего 1.46 мяча за 90 минут — не самый выдающийся показатель.

«Енисей» в шести гостевых матчах после зимнего перерыва одержал всего одну победу, одолев «Кубань» (2:0). А в первом матче красноярцы выглядели значительно слабее «Факела», поэтому рассчитывать на победу им вряд ли стоит.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.09.

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