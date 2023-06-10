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Сегодня, 14:15

«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть финал Лиги чемпионов 10 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Ромелу Лукаку («Интер»).
Фото Твиттер «Интера»., Twitter

10 июня пройдет главный еврокубковый матч сезона — финал Лиги чемпионов. В битве за престижный кубок схлестнутся «Манчестер Сити» и «Интер», их рассудит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени, в 21.45 мск начнутся прямые трансляции на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают номинальных хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «горожан» в основное время — 1.53, что составляет примерно 65% вероятности. Успех нерадзурри доступен за 6.67 (14%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Котировка на ничью — 4.65 (21%).

Считаете, что командам не хватит основного времени? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4650 рублей.

Поставить на то, что «Интер» как минимум дотянет до дополнительного времени и не проиграет в основное, можно за 2.68. При этом миланцы, в отличие от англичан, имеют опыт побед в ЛЧ — на их счету три выигранных турнира.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают солидное превосходство команды Хосепа Гвардиолы:

• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.92;

• 1:0 — за 7.12;

• 2:1 и ничья 1:1 — за 8.25.

Пеп Гвардиола. Пеп считает, что «Сити» станет большим клубом в случае победы в ЛЧ. Помогут Холанн, де Брейне и еще один гений

Три последних финала ЛЧ завершились со счетом 1:0, но в этот раз аналитики предвкушают большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть результативные удары от обеих команд оценена в 1.94, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87. В последних четырех финалах Лиги чемпионов отличалась только одна команда.

Итоговая победа «Манчестера» в турнире оценена в 1.26, «Интера» — в 4.18.

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«Факел» — «Енисей»: прогноз на стыковой матч 10 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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