10 июня пройдет главный еврокубковый матч сезона — финал Лиги чемпионов. В битве за престижный кубок схлестнутся «Манчестер Сити» и «Интер», их рассудит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени, в 21.45 мск начнутся прямые трансляции на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают номинальных хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «горожан» в основное время — 1.53, что составляет примерно 65% вероятности. Успех нерадзурри доступен за 6.67 (14%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Котировка на ничью — 4.65 (21%).

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Поставить на то, что «Интер» как минимум дотянет до дополнительного времени и не проиграет в основное, можно за 2.68. При этом миланцы, в отличие от англичан, имеют опыт побед в ЛЧ — на их счету три выигранных турнира.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают солидное превосходство команды Хосепа Гвардиолы:

• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.92;

• 1:0 — за 7.12;

• 2:1 и ничья 1:1 — за 8.25.

Три последних финала ЛЧ завершились со счетом 1:0, но в этот раз аналитики предвкушают большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть результативные удары от обеих команд оценена в 1.94, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87. В последних четырех финалах Лиги чемпионов отличалась только одна команда.

Итоговая победа «Манчестера» в турнире оценена в 1.26, «Интера» — в 4.18.

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