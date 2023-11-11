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«Факел» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — ЦСКА 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Ираклий Квеквескири.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Факел»

11 ноября в Воронеже ЦСКА сыграет с «Факелом». Игра 15-го тура РПЛ пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой из Люберец.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ЦСКА — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев можно поставить за 2.12, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.47 (29%), а триумф «Факела» — за близкие 3.57 (28%).

Считаете, что хозяева не уступят? Вариант 1Х доступен за 1.77.

Восемь из 10 предыдущих матчей воронежцев во всех турнирах были «низовыми»: ТМ 2.5 оценен в 1.71, ТБ 2.5 — за 2.18.

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Условие «обе забьют» можно оформить за 1.95, «обе забьют — нет» — за 1.85.

В последних двух встречах с «Факелом» ЦСКА отличался меньше двух раз: на ИТБ2 (1.5) котировка — 2.28, ИТМ2 (1.5) — за 1.62.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Крылья Советов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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21 тур
22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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