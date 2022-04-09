9 апреля в матче 32-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Манчестер «Юнайтед». Встреча пройдет на домашнем стадионе «ирисок», «Гудисон Парк». Начало — в 14.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Криштиану Роналду — коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.79 (55%). Наименее вероятна в игре победа «Эвертона», взять ее можно за 4.50 (22%). Ничья чуть более возможна, котировка на нее равна 3.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» в случае успешного исхода выплата составит 4500 рублей.

То, что «ириски» забьют больше одного мяча, очень маловероятно. Коэффициент на тотал больше 1.5 гола у «Эвертона» — 3.30.

От команды Ральфа Рангника тоже не ждут сверхрезультативности. Тотал больше 2.5 гола «Манчестер Юнайтед» можно взять за 3.60.

Обе команды скорее отличатся, чем нет, — котировка на это событие 1.81.

Вероятность пенальти в игре можно оценить как среднюю, коэффициент на событие — 2.70. Удаление еще менее вероятно, но в случае успеха ставка увеличится в 6 раз. Оба события вместе очень маловероятны, зато поставить на 11-метровый и красную карточку можно за 11.00.

Наиболее ожидаемым результатом встречи аналитики компании считают ничью 1:1 за 7.00.