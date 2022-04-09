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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 9 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 9 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

9 апреля в матче 32-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Манчестер «Юнайтед». Встреча пройдет на домашнем стадионе «ирисок», «Гудисон Парк». Начало — в 14.30.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
09 апр, 14:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Криштиану Роналду — коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.79 (55%). Наименее вероятна в игре победа «Эвертона», взять ее можно за 4.50 (22%). Ничья чуть более возможна, котировка на нее равна 3.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» в случае успешного исхода выплата составит 4500 рублей.

То, что «ириски» забьют больше одного мяча, очень маловероятно. Коэффициент на тотал больше 1.5 гола у «Эвертона» — 3.30.

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От команды Ральфа Рангника тоже не ждут сверхрезультативности. Тотал больше 2.5 гола «Манчестер Юнайтед» можно взять за 3.60.

Обе команды скорее отличатся, чем нет, — котировка на это событие 1.81.

Вероятность пенальти в игре можно оценить как среднюю, коэффициент на событие — 2.70. Удаление еще менее вероятно, но в случае успеха ставка увеличится в 6 раз. Оба события вместе очень маловероятны, зато поставить на 11-метровый и красную карточку можно за 11.00.

Наиболее ожидаемым результатом встречи аналитики компании считают ничью 1:1 за 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
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Ростов – Локомотив
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