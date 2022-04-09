Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 9 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Зенита».
Фото Global Look Press

«Зенит» продолжит поход за чемпионством матчем с «Ахматом» 9 апреля 2022 года. Стадион «Ахмат Арена» примет команды в игре 24-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит гостей явным фаворитом: коэффициент на победу «Зенита» — 1.70, что составляет около 57% вероятности. Поставить на «Ахмат» можно за 5.20 (18%), котировка на ничью меньше — 3.90 (25%).

Если хозяева неожиданно победят, то ставка в 1000 рублей на них принесет 5200.

Как обычно, наиболее высокие коэффициенты находятся в линии «точный счет». Например, на минимальную победу (1:0) «Зенита» можно поставить за 6.10, а победа 2:0 идет уже за 7.20. Ничья 1:1 оценена в 7.10.

Аналитики не ожидают слишком результативной игры, особенно от хозяев. Взять индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 гола можно с приличным коэффициентом 3.80, обратная линия идет за 1.27.

Шанс, что хотя бы два мяча затолкает «Зенит», оценен в 1.79, а индивидуальный тотал меньше 1.5 гола команды из Санкт-Петербурга — в 2.02.

Паоло Ваноли, &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» — «Арсенал»: близкая зона вылета взбодрит команду Ваноли

«Обе забьют» можно оформить за 1.94, «не забьют» — за 1.86.

Традиционно на матч представлена широкая линия результатов с форой, которые можно взять для подстраховки.

• Ф1 (+1) идет за 1.72;

• Ф1 (+1.5) — за 1.44;

• Ф2 (-1) — за 2.12;

• Ф2 (-1.5) — за 2.75.

Также можно присмотреться к вариантам комбинированных ставок. Например, взять сухую победу «Зенита» за 2.80, обратная линия идет с коэффициентом 1.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 9 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости