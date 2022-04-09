«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2022 года
«Зенит» продолжит поход за чемпионством матчем с «Ахматом» 9 апреля 2022 года. Стадион «Ахмат Арена» примет команды в игре 24-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит гостей явным фаворитом: коэффициент на победу «Зенита» — 1.70, что составляет около 57% вероятности. Поставить на «Ахмат» можно за 5.20 (18%), котировка на ничью меньше — 3.90 (25%).
Если хозяева неожиданно победят, то ставка в 1000 рублей на них принесет 5200.
Как обычно, наиболее высокие коэффициенты находятся в линии «точный счет». Например, на минимальную победу (1:0) «Зенита» можно поставить за 6.10, а победа 2:0 идет уже за 7.20. Ничья 1:1 оценена в 7.10.
Аналитики не ожидают слишком результативной игры, особенно от хозяев. Взять индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 гола можно с приличным коэффициентом 3.80, обратная линия идет за 1.27.
Шанс, что хотя бы два мяча затолкает «Зенит», оценен в 1.79, а индивидуальный тотал меньше 1.5 гола команды из Санкт-Петербурга — в 2.02.
«Обе забьют» можно оформить за 1.94, «не забьют» — за 1.86.
Традиционно на матч представлена широкая линия результатов с форой, которые можно взять для подстраховки.
• Ф1 (+1) идет за 1.72;
• Ф1 (+1.5) — за 1.44;
• Ф2 (-1) — за 2.12;
• Ф2 (-1.5) — за 2.75.
Также можно присмотреться к вариантам комбинированных ставок. Например, взять сухую победу «Зенита» за 2.80, обратная линия идет с коэффициентом 1.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0