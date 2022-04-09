«Зенит» продолжит поход за чемпионством матчем с «Ахматом» 9 апреля 2022 года. Стадион «Ахмат Арена» примет команды в игре 24-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит гостей явным фаворитом: коэффициент на победу «Зенита» — 1.70, что составляет около 57% вероятности. Поставить на «Ахмат» можно за 5.20 (18%), котировка на ничью меньше — 3.90 (25%).

Если хозяева неожиданно победят, то ставка в 1000 рублей на них принесет 5200.

Как обычно, наиболее высокие коэффициенты находятся в линии «точный счет». Например, на минимальную победу (1:0) «Зенита» можно поставить за 6.10, а победа 2:0 идет уже за 7.20. Ничья 1:1 оценена в 7.10.

Аналитики не ожидают слишком результативной игры, особенно от хозяев. Взять индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 гола можно с приличным коэффициентом 3.80, обратная линия идет за 1.27.

Шанс, что хотя бы два мяча затолкает «Зенит», оценен в 1.79, а индивидуальный тотал меньше 1.5 гола команды из Санкт-Петербурга — в 2.02.

«Обе забьют» можно оформить за 1.94, «не забьют» — за 1.86.

Традиционно на матч представлена широкая линия результатов с форой, которые можно взять для подстраховки.

• Ф1 (+1) идет за 1.72;

• Ф1 (+1.5) — за 1.44;

• Ф2 (-1) — за 2.12;

• Ф2 (-1.5) — за 2.75.

Также можно присмотреться к вариантам комбинированных ставок. Например, взять сухую победу «Зенита» за 2.80, обратная линия идет с коэффициентом 1.40.