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Сегодня, 11:15

«Нижний Новгород» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» 9 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян, «Динамо».

9 апреля в матче 24-го тура РПЛ сыграют «Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», транслировать ее будет matchtv.ru. Рассудит встречу Виталий Мешков, Сергей Иванов будет помогать ему на ВАР.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у московского «Динамо» высокие шансы на победу, это событие оценивается коэффициентом 1.55 (64%). У «Нижнего Новгорода» предпосылок к трем очкам почти нет, котировка на их победу — 7.00 (11%). Ничью между командами можно взять за 4.00 (25%).

При ставке 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» в случае успешного исхода выплата составит 4000 рублей.

Если вы уверены, что Александр Кержаков окажет москвичам достойное сопротивление и не проиграет, то поставить на это можно за 2.55.

Александр Кержаков, &laquo;Нижний Новгород&raquo;. «Нижний Новгород» — «Динамо»: Кержаков поможет «Зениту» взять титул

Вероятность пенальти в игре относительно высока — коэффициент на событие 2.35.

Удаление тоже весьма вероятно, поставить на красную карточку в матче можно с котировкой 2.95.

Оба эти события тоже нельзя назвать невозможными, пенальти и красную карточку в игре можно взять за 5.50.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее возможными во встрече:

0:1 - за 5.30;

0:2 - за 6.20;

1:1 - за 7.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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«Химки» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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