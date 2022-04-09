9 апреля в матче 24-го тура РПЛ сыграют «Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», транслировать ее будет matchtv.ru. Рассудит встречу Виталий Мешков, Сергей Иванов будет помогать ему на ВАР.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у московского «Динамо» высокие шансы на победу, это событие оценивается коэффициентом 1.55 (64%). У «Нижнего Новгорода» предпосылок к трем очкам почти нет, котировка на их победу — 7.00 (11%). Ничью между командами можно взять за 4.00 (25%).

При ставке 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» в случае успешного исхода выплата составит 4000 рублей.

Если вы уверены, что Александр Кержаков окажет москвичам достойное сопротивление и не проиграет, то поставить на это можно за 2.55.

Вероятность пенальти в игре относительно высока — коэффициент на событие 2.35.

Удаление тоже весьма вероятно, поставить на красную карточку в матче можно с котировкой 2.95.

Оба эти события тоже нельзя назвать невозможными, пенальти и красную карточку в игре можно взять за 5.50.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее возможными во встрече:

• 0:1 - за 5.30;

• 0:2 - за 6.20;

• 1:1 - за 7.10.