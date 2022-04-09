«Нижний Новгород» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
9 апреля в матче 24-го тура РПЛ сыграют «Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», транслировать ее будет matchtv.ru. Рассудит встречу Виталий Мешков, Сергей Иванов будет помогать ему на ВАР.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у московского «Динамо» высокие шансы на победу, это событие оценивается коэффициентом 1.55 (64%). У «Нижнего Новгорода» предпосылок к трем очкам почти нет, котировка на их победу — 7.00 (11%). Ничью между командами можно взять за 4.00 (25%).
При ставке 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» в случае успешного исхода выплата составит 4000 рублей.
Если вы уверены, что Александр Кержаков окажет москвичам достойное сопротивление и не проиграет, то поставить на это можно за 2.55.
Вероятность пенальти в игре относительно высока — коэффициент на событие 2.35.
Удаление тоже весьма вероятно, поставить на красную карточку в матче можно с котировкой 2.95.
Оба эти события тоже нельзя назвать невозможными, пенальти и красную карточку в игре можно взять за 5.50.
Аналитики компании считают три следующих результата наиболее возможными во встрече:
• 0:1 - за 5.30;
• 0:2 - за 6.20;
• 1:1 - за 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0