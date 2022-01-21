22 января 2021 года «Эвертон» примет «Астон Виллу» в 23-м туре АПЛ. Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало — в 15.30. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение команде Стивена Джеррарда в отчетном матче. Поставить на победу «Астон Виллы» можно за 2.75 — это примерно 35% вероятности. Успех «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.80 (35%), а ничья доступна за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Астон Виллы» можно выиграть 2750 рублей в случае успеха команды Джеррарда.

Вы также можете выбрать один из вариантов ставки на фору — к примеру:

· Ф1(0) идет за 1.96, а Ф2(0) — за 1.90;

· Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) — за 1.21;

· Ф1(+1) идет за 1.23, а Ф2(-1) — за 4.20.

Обоюдное взятие ворот фиксировалось в семи последних встречах «Эвертона» во всех турнирах, а также в трех из четырех предыдущих матчей с участием «Астон Виллы». Вы можете сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.80.

Минимум три гола было в шести из семи последних матчей «Эвертона», а также в трех из четырех предыдущих игр «Астон Виллы». Тотал больше 2.5 доступен за 2.00.

«Астон Вилла» пропускает больше гола три тура АПЛ подряд. Сумеет ли «Эвертон» забить минимум два мяча? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.48.

«Астон Вилла» не проигрывает «Эвертону» пять матчей кряду — три победы и две ничьи. Поставить на X2 можно с коэффициентом 1.47.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.