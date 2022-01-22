«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 22 января

22 января «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в 23-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Коллектив Ральфа Рангника — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.97 — это около 50% вероятности. Триумф «Вест Хэма» и ничья доступны с одинаковой котировкой 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 1970 рублей в случае успеха команды Ральфа Рангника.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — например:

Ф1(0) идет за 1.46 , а Ф2(0) — за 2.85 ;

Ф1(-1) идет за 2.65 , а Ф2(+1) — за 1.48 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.40 , а Ф2(+1.5) — за 1.32 .

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Обратный исход можно взять за 2.15.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.