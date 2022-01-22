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Сегодня, 11:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 22 января

Егор Сергеев
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images

22 января «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в 23-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Коллектив Ральфа Рангника — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.97 — это около 50% вероятности. Триумф «Вест Хэма» и ничья доступны с одинаковой котировкой 3.80 (25%).

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При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 1970 рублей в случае успеха команды Ральфа Рангника.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — например:

  • Ф1(0) идет за 1.46, а Ф2(0) — за 2.85;
  • Ф1(-1) идет за 2.65, а Ф2(+1) — за 1.48;
  • Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Обратный исход можно взять за 2.15.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.

Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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