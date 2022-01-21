21 января в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги ЦСКА сыграет с «Миланом». Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет «Матч! Игра».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.33 — это примерно 70% вероятности. Победа «Милана» есть в линии за 3.30 (30%).

Ф1(-4.5) идет за 1.65, а Ф2(+4.5) — за 2.15.

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» потенциальная выплата составит 3300. Ставку «Милан» не проиграет" можно взять за 3.10.

ИТ1 больше 81.5 есть в линии за 1.76. ИТ2 больше 74.5 можно найти за 1.93.

Тотал очков 154.5 больше в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 154.5 можно взять за 1.90.