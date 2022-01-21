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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Милан»: где смотреть матч Евролиги 21 января 2022 года

Прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Милан»
Егор Сергеев
Никола Милутинов.
Фото ПБК ЦСКА, Instagram

21 января в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги ЦСКА сыграет с «Миланом». Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет «Матч! Игра».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.33 — это примерно 70% вероятности. Победа «Милана» есть в линии за 3.30 (30%).

Ф1(-4.5) идет за 1.65, а Ф2(+4.5) — за 2.15.

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» потенциальная выплата составит 3300. Ставку «Милан» не проиграет" можно взять за 3.10.

ИТ1 больше 81.5 есть в линии за 1.76. ИТ2 больше 74.5 можно найти за 1.93.

Тотал очков 154.5 больше в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 154.5 можно взять за 1.90.

  • ТМ 158.5 — 1.56
  • Чет тотала — 1.90
  • Победа ЦСКА в первой половине — 1.47
Прогнозы на спорт
БК ЦСКА
Евролига
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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