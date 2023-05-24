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«Эспаньол» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Эспаньол» — «Атлетико» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press

24 мая в 36-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» примет на своем поле мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться футболом команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Атлетико

«Атлетико» — минимальный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На успех мадридцев предложено поставить с коэффициентом 2.46, что соответствует 39% вероятности итога. «Мирный» исход доступен за 3.54 (27%), триумф хозяев — за 2.89 (34%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Эспаньола» принесет 2890 рублей, если Гризманн и компания уступят.

В четырех из предыдущих шести очных встреч команды пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре дали за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

Аналитики считают, что первый меткий выстрел оформит «Атлетико». На это событие представлен коэффициент 1.91, а на открытие счета каталонцами — 2.10.

«Эспаньол» добился ничьей в первом круге (1:1). На то, что «попугаи» снова не уступят, доступна котировка 1.60.

Эрлин Холанн и&nbsp;Хосеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Брайтон» — «Манчестер Сити»: Пеп придержит Холанна для финала ЛЧ и даст «чайкам» расправить крылья

Также соперники часто обмениваются результативными ударами — это случилось в пяти матчах подряд. Условие «обе забьют» идет за 1.64, обратный рынок — за 2.28.

«Индейцы» одолели «попугаев» с разницей в один мяч в двух из четырех прошлых столкновений. Победа «Атлетико» с форой (0) оценена в 1.78.

Самый вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 6.42.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Эспаньол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Спартак – Пари НН
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