«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Пеп придержит Холанна для финала ЛЧ и даст «чайкам» расправить крылья
24 мая в 32-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» схлестнется на выезде с «Брайтоном». Встреча состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Легально в России она показана не будет. Главным арбитром поединка назначен Саймон Хупер.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом «Манчестер Сити». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.79, вероятность этого итога — примерно 55%. Успех «Брайтона» доступен за 4.09 (24%), ничья — за 4.29 (21%).
В двух прошлых матчах с участием команды Роберто де Дзерби влетело аж девять мячей. При этом котировка на тотал меньше 3.5 гола в предстоящей схватке — 1.69, а на ТБ 3.5 — 2.26.
Выигрыш гостей с форой (-1) идет за 2.32, а триумф хозяев с гандикапом (+1) — за 1.66.
Обмен результативными атаками оценен в скромные 1.52, противоположный исход предложен за 2.55. «Брайтон» забивает в шести поединках подряд, а «Сити» — в 23.
В шести последних встречах «горожан» Эрлин Холанн отличился четыре раза. Коэффициент на то, что он поразит ворота снова, — 1.66.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 в пользу манкунианцев за 8.00.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 32-го тура АПЛ 24 мая 2023 года
Парни Де Дзерби в прошлом туре выиграли у «Саутгемптона» (3:1), исправившись за предыдущее поражение от «Ньюкасла» (1:4). Победа против «святых» обеспечила «чайкам» место в еврокубках в следующем сезоне — они уже не спикируют ниже седьмой строчки. Даже больше: «Брайтон» теоретически может попасть даже в Лигу чемпионов, но клуб отделяет восемь баллов от четвертой строчки.
«Чайки» показывают бескомпромиссный футбол: обходятся без ничьих уже 10 встреч, шесть из которых закончились викториями. При этом дома команда де Дзерби не уступила в восьми из десяти поединков, из которых в семи праздновала успех. Роберто построил один из самых результативных коллективов чемпионата: «Альбион» настрелял 70 голов и идет на четвертом месте по этому показателю.
В первом круге «Манчестер Сити» общипал «чаек» (3:1). Впрочем, «горожане» обыграли этого соперника в трех матчах подряд, за 90 минут отличаясь трижды и больше. Но случались и поражения: например, в мае 2021-го брайтонцы заклевали парней Пепа Гвардиолы (3:2). Всего в очных поединках они были сильнее пять раз, «Сити» — 19.
Манкунианцы защитили титул чемпиона АПЛ и в прошлом туре дежурно обыграли «Челси» (1:0) в обновленном статусе. Триумфальная серия «горожан» растянулась до 12 встреч премьер-лиги. «Сити» — самый забивной коллектив чемпионата в этом году (93 метких удара). Да и в целом лидирует по всем остальным показателям — очкам (88), победам (28), ничьим и поражениям (по четыре), пропущенным мячам (31).
В гостях команда Пепа действует хищно — выиграла пять из пяти последних визитов к оппонентам. А еще «Сити» редко уходит с поля без гола: «горожане» оформили точные выстрелы в восьми из девяти недавних выездов.
Единственная потеря «Ман Сити» — защитник Натан Аке. Но титул уже в кармане у клуба, поэтому вряд ли это что-то изменит.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»
«Брайтон» не зря впервые в истории пробился в еврокубки. Команда де Дзерби много забивает (70 за сезон) и даже если проигрывает, все равно поражает ворота соперника. Результативная серия «чаек» длится уже 14 туров. К тому же дома клуб выступает намного увереннее — уступили всего однажды в пяти последних матчах.
«Сити» уже взял АПЛ и сосредоточился на Кубке Англии и Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли «горожане» будут выкладываться на полную в ничего не решающем выезде. Даже в игре с «Челси» Пеп оставил в запасе Холанна и Эдерсона.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 больше одного мяча за 1.68.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|4 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9