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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Пеп придержит Холанна для финала ЛЧ и даст «чайкам» расправить крылья

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
«Горожане» победили «Альбион» в трех последних встречах с общим счетом 10:2.

24 мая в 32-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» схлестнется на выезде с «Брайтоном». Встреча состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Легально в России она показана не будет. Главным арбитром поединка назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
24 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом «Манчестер Сити». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.79, вероятность этого итога — примерно 55%. Успех «Брайтона» доступен за 4.09 (24%), ничья — за 4.29 (21%).

В двух прошлых матчах с участием команды Роберто де Дзерби влетело аж девять мячей. При этом котировка на тотал меньше 3.5 гола в предстоящей схватке — 1.69, а на ТБ 3.5 — 2.26.

Выигрыш гостей с форой (-1) идет за 2.32, а триумф хозяев с гандикапом (+1) — за 1.66.

Обмен результативными атаками оценен в скромные 1.52, противоположный исход предложен за 2.55. «Брайтон» забивает в шести поединках подряд, а «Сити» — в 23.

В шести последних встречах «горожан» Эрлин Холанн отличился четыре раза. Коэффициент на то, что он поразит ворота снова, — 1.66.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 в пользу манкунианцев за 8.00.

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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 32-го тура АПЛ 24 мая 2023 года

Парни Де Дзерби в прошлом туре выиграли у «Саутгемптона» (3:1), исправившись за предыдущее поражение от «Ньюкасла» (1:4). Победа против «святых» обеспечила «чайкам» место в еврокубках в следующем сезоне — они уже не спикируют ниже седьмой строчки. Даже больше: «Брайтон» теоретически может попасть даже в Лигу чемпионов, но клуб отделяет восемь баллов от четвертой строчки.

«Чайки» показывают бескомпромиссный футбол: обходятся без ничьих уже 10 встреч, шесть из которых закончились викториями. При этом дома команда де Дзерби не уступила в восьми из десяти поединков, из которых в семи праздновала успех. Роберто построил один из самых результативных коллективов чемпионата: «Альбион» настрелял 70 голов и идет на четвертом месте по этому показателю.

В первом круге «Манчестер Сити» общипал «чаек» (3:1). Впрочем, «горожане» обыграли этого соперника в трех матчах подряд, за 90 минут отличаясь трижды и больше. Но случались и поражения: например, в мае 2021-го брайтонцы заклевали парней Пепа Гвардиолы (3:2). Всего в очных поединках они были сильнее пять раз, «Сити» — 19.

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Манкунианцы защитили титул чемпиона АПЛ и в прошлом туре дежурно обыграли «Челси» (1:0) в обновленном статусе. Триумфальная серия «горожан» растянулась до 12 встреч премьер-лиги. «Сити» — самый забивной коллектив чемпионата в этом году (93 метких удара). Да и в целом лидирует по всем остальным показателям — очкам (88), победам (28), ничьим и поражениям (по четыре), пропущенным мячам (31).

В гостях команда Пепа действует хищно — выиграла пять из пяти последних визитов к оппонентам. А еще «Сити» редко уходит с поля без гола: «горожане» оформили точные выстрелы в восьми из девяти недавних выездов.

Единственная потеря «Ман Сити» — защитник Натан Аке. Но титул уже в кармане у клуба, поэтому вряд ли это что-то изменит.

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» не зря впервые в истории пробился в еврокубки. Команда де Дзерби много забивает (70 за сезон) и даже если проигрывает, все равно поражает ворота соперника. Результативная серия «чаек» длится уже 14 туров. К тому же дома клуб выступает намного увереннее — уступили всего однажды в пяти последних матчах.

«Сити» уже взял АПЛ и сосредоточился на Кубке Англии и Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли «горожане» будут выкладываться на полную в ничего не решающем выезде. Даже в игре с «Челси» Пеп оставил в запасе Холанна и Эдерсона.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 больше одного мяча за 1.68.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 4 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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Александр Соболев

Спартак

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