«Интер» — «Фиорентина»: где смотреть финал Кубка Италии 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
24 мая в Риме на «Стадио Олимпико» определится победитель Кубка Италии. В финале турнира встретятся «Интер» и «Фиорентина», игра стартует в 22.00 по московскому времени по свистку арбитра Массимилиано Иррати. В прямом эфире матч можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
БК Olimpbet больше верит в успех «Интера». На триумф финалистов ЛЧ в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Фиорентины» — за чуть большие 3.96 (23%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2050 рублей.
Последний очный матч в начале апреля завершился победой «фиалок» (1:0). Вариант «Фиорентина» не проиграет в основное время" идет за 1.84.
За последние три года соперники дважды встречались в Кубке Италии и в обоих случаях обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.92, «обе забьют — нет» — в 1.89.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.
«Интер» забил во втором тайме в шести из семи предыдущих матчей во всех турнирах. На гол команды Индзаги после перерыва можно поставить за 1.61.
Отличный коэффициент 1.63 на то, что «Интер» подаст больше четырех угловых, а обычную победу нерадзурри по корнерам предложено оформить за 1.85.
Итоговая победа миланцев с учетом серии пенальти идет за 1.50, флорентийцев — за 2.53.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9