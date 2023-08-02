Элина Свитолина — Дарья Касаткина: украинка поведет 8:0 в противостоянии с первой ракеткой России?
2 августа во втором круге турнира в Вашингтоне состоится встреча теннисисток из России и Украины — Дарья Касаткина померяется силами с Элиной Свитолиной. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния печальный — 7:0 в пользу миссис Монфис.
При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у теннисисток равные шансы на успех. Победу Касаткиной можно взять за 1.90, Свитолиной — за 1.89. Вероятность в обоих случаях — 50%.
Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее успеха почти удвоит сумму, принеся 1900 рублей.
Счет 2:0 в одну и в другую сторону доступен за одинаковые 2.85. Идентичные 1.39 предложены и на победу обеих девушек хотя бы в одном сете.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.86. Есть и другие варианты:
На то, что Касаткина возьмет больше 12 и более геймов, котировка — 1.52. У Свитолиной это же условие идет за 1.46.
Вероятность тай-брейка в матче оценена в 3.59.
Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина
Дарья и Элина уже встречались в этом сезоне: на «Ролан Гаррос» украинка неожиданно закрыла россиянку в двух сетах, хотя считалась серьезным аутсайдером. Впрочем, ее победа вписывалась в канву всего противостояния — Касаткиной ни разу не удалось обыграть соперницу в семи встречах.
На харде девушки играли пять раз, и в четырех случаях Свитолина оказалась сильнее со счетом 2:0. Да, последняя встреча состоялась в 2021-м, и с тех пор в жизни Элины произошло многое, но, как показал матч в Париже, обыгрывать Дарью она не разучилась.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 1.89.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0