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Элина Свитолина — Дарья Касаткина: украинка поведет 8:0 в противостоянии с первой ракеткой России?

Прогноз на матч WTA Вашингтон Элина Свитолина — Дарья Касаткина 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

2 августа во втором круге турнира в Вашингтоне состоится встреча теннисисток из России и Украины — Дарья Касаткина померяется силами с Элиной Свитолиной. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния печальный — 7:0 в пользу миссис Монфис.

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При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у теннисисток равные шансы на успех. Победу Касаткиной можно взять за 1.90, Свитолиной — за 1.89. Вероятность в обоих случаях — 50%.

Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее успеха почти удвоит сумму, принеся 1900 рублей.

Счет 2:0 в одну и в другую сторону доступен за одинаковые 2.85. Идентичные 1.39 предложены и на победу обеих девушек хотя бы в одном сете.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.86. Есть и другие варианты:

  • ТБ 20.5 — за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.11;

  • ТБ 22.5 — за 2.14; ТМ 22.5 — за 1.68.

На то, что Касаткина возьмет больше 12 и более геймов, котировка — 1.52. У Свитолиной это же условие идет за 1.46.

Вероятность тай-брейка в матче оценена в 3.59.

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Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина

Дарья и Элина уже встречались в этом сезоне: на «Ролан Гаррос» украинка неожиданно закрыла россиянку в двух сетах, хотя считалась серьезным аутсайдером. Впрочем, ее победа вписывалась в канву всего противостояния — Касаткиной ни разу не удалось обыграть соперницу в семи встречах.

На харде девушки играли пять раз, и в четырех случаях Свитолина оказалась сильнее со счетом 2:0. Да, последняя встреча состоялась в 2021-м, и с тех пор в жизни Элины произошло многое, но, как показал матч в Париже, обыгрывать Дарью она не разучилась.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 1.89.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
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2DROTS — «Сахалин»: где смотреть матч Кубка России 2 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
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 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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