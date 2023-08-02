2 августа во втором круге турнира в Вашингтоне состоится встреча теннисисток из России и Украины — Дарья Касаткина померяется силами с Элиной Свитолиной. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния печальный — 7:0 в пользу миссис Монфис.

При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у теннисисток равные шансы на успех. Победу Касаткиной можно взять за 1.90, Свитолиной — за 1.89. Вероятность в обоих случаях — 50%.

Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее успеха почти удвоит сумму, принеся 1900 рублей.

Счет 2:0 в одну и в другую сторону доступен за одинаковые 2.85. Идентичные 1.39 предложены и на победу обеих девушек хотя бы в одном сете.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.86. Есть и другие варианты:

ТБ 20.5 — за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.11;

ТБ 22.5 — за 2.14; ТМ 22.5 — за 1.68.

На то, что Касаткина возьмет больше 12 и более геймов, котировка — 1.52. У Свитолиной это же условие идет за 1.46.

Вероятность тай-брейка в матче оценена в 3.59.

Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина

Дарья и Элина уже встречались в этом сезоне: на «Ролан Гаррос» украинка неожиданно закрыла россиянку в двух сетах, хотя считалась серьезным аутсайдером. Впрочем, ее победа вписывалась в канву всего противостояния — Касаткиной ни разу не удалось обыграть соперницу в семи встречах.

На харде девушки играли пять раз, и в четырех случаях Свитолина оказалась сильнее со счетом 2:0. Да, последняя встреча состоялась в 2021-м, и с тех пор в жизни Элины произошло многое, но, как показал матч в Париже, обыгрывать Дарью она не разучилась.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 1.89.

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