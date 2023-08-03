«Тобол» — «Базель»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 3 августа 2023 года
3 августа «Тобол» и «Базель» сойдутся в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Орталык Костанай», рассудит соперников сербский арбитр Милош Миланович. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. В России его не покажут. Игра в Швейцарии завершилась успехом команды из Казахстана (3:1).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. На победу красно-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 2.16, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.51 (28%), триумф «комбайнеров» — за 3.31 (30%).
В первой игре парни Милича Чурчича уверенно расправились с более именитым оппонентом на его же поле (3:1). Считаете, что желто-зеленые снова одолеют швейцарцев? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет 3310 рублей.
Эксперты не сомневаются в проходе «Тобола» в следующий раунд: это событие идет за 1.15. Квалификация «Базеля» представлена за 5.36.
После поражения от команды из Казахстана красно-синие отвели душу в швейцарской суперлиге, где разнесли «Винтертур» (5:2). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.
«Комбайнеры» обменивались голами с соперниками лишь в двух из пяти последних встреч во всех турнирах. «Обе забьют» предлагают взять за 1.75, обратный рынок — за 2.08.
Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на викторию гостей:
Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Базель»
Этим летом красно-синие пробили «верх» по голам и обменялись меткими попаданиями во всех трех официальных встречах. «Комбайнеры» в последних четырех поединках во всех соревнованиях лишь раз оформили меньше двух мячей за 90 минут — скатали нулевую ничью в ответке первого раунда Лиги конференций с «Хонкой» из Финляндии. После сенсационного поражения в первой игре «Базелю» нужно отыгрываться, а «Тоболу» желательно укреплять преимущество, поскольку соперник очень силен и превосходит желто-зеленых в опыте и статусе. Все располагает к результативной перестрелке на стадионе «Орталык Костанай».
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0