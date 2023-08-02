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Сегодня, 14:15

2DROTS — «Сахалин»: где смотреть матч Кубка России 2 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России 2DROTS — «Сахалин» 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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2DROTS.
Фото Телеграм-канал 2DROTS

2 августа в борьбу в Кубке России вступят «Родина Медиа» и 2DROTS. Команду Жеки и Некита ждет встреча с клубом второй лиги «Сахалином». Она начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Москвич». Посмотреть за игрой в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.15 мск.

&laquo;Астана&raquo; против &laquo;Динамо&raquo; Загреб. «Астана» — «Динамо Загреб»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.91 (21%), успех «Сахалина» — за 3.79 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход матча по итогам 90 минут выплата составит приятные 3910 рублей.

«Сахалин» не проигрывает десять матчей подряд. Вариант «победа гостей или ничья» идет за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.10. Но можете поднять планку и взять ТБ 3.5 за 2.94.

Комбо из удаления и пенальти предложено за 5.91. Возможно, у кого-то из игроков от накала взорвутся нервы.

Лионель Месси. Месси забил три мяча в двух матчах за «Интер Майами». Получится ли у него протащить клуб в 1/8 Кубка североамериканских лиг?

«Сахалин» обменялся голами с соперниками в шести из семи предыдущих встреч. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.12.

Эксперты уверены, что 2DROTS пройдут дальше по итогам основного времени и серии пенальти за 1.44. Если же верите в клуб из Южно-Сахалинска, то возьмите их триумф за 2.65.

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Футбол
Кубок России
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ФК 2Drots
ФК Сахалин
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«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: где смотреть матч Кубка России 2 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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29 тур
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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