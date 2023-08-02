2 августа в борьбу в Кубке России вступят «Родина Медиа» и 2DROTS. Команду Жеки и Некита ждет встреча с клубом второй лиги «Сахалином». Она начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Москвич». Посмотреть за игрой в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.91 (21%), успех «Сахалина» — за 3.79 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход матча по итогам 90 минут выплата составит приятные 3910 рублей.

«Сахалин» не проигрывает десять матчей подряд. Вариант «победа гостей или ничья» идет за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.10. Но можете поднять планку и взять ТБ 3.5 за 2.94.

Комбо из удаления и пенальти предложено за 5.91. Возможно, у кого-то из игроков от накала взорвутся нервы.

«Сахалин» обменялся голами с соперниками в шести из семи предыдущих встреч. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.12.

Эксперты уверены, что 2DROTS пройдут дальше по итогам основного времени и серии пенальти за 1.44. Если же верите в клуб из Южно-Сахалинска, то возьмите их триумф за 2.65.

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