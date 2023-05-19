19 мая в Риме состоится противостояние тезок — Елена Остапенко сыграет с Еленой Рыбакиной. Встреча теннисисток из Латвии и Казахстана в полуфинале турнира WTA 1000 начнется не ранее 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России этот матч легально не покажут. Остапенко ведет в личном противостоянии со счетом 2:1.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что в финал из этой пары выйдет Рыбакина. На ее победу определен коэффициент 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Успех Остапенко котируется за 2.40 (38%).

При ставке в 1000 рублей на девушку из Латвии в случае позитивного исхода выплата составит 2400 рублей, а чистая прибыль — 1400 рублей.

Теннисистки уже встречались в этом году — на Australian Open в двух сетах сильнее оказалась Рыбакина. Ее выигрыш с таким же счетом в предстоящей игре идет за 2.33.

Три из четырех матчей Остапенко в Риме оказались трехсетовыми. На то, что с Рыбакиной она также проведет максимум партий, коэффициент — 2.33. На минимум — 1.54.

Успех латвийки хотя бы в одной партии оценен в 1.55. До этого года Остапенко одержала две победы в очном противостоянии, и обе всухую.

Тотал больше 21.5 гейма в игре доступен за 1.92, ТМ 21.5 — за 1.93.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Елена Остапенко

Обе теннисистки на этом турнире демонстрируют характер: Рыбакина в четвертьфинале совершила камбэк с 2:4 и меньше против Свентек, после чего полька снялась в третьей партии, а Остапенко выиграла три трехсетовика. Удивительно, но латвийка, которая в 2017-м взяла титул на «Ролан Гаррос», впервые дошла до 1/2 на турнире категории 1000.

В этом сезоне Рыбакина уже обыгрывала Остапенко, но на харде. На грунте же ее мощный, но стабильный теннис против латвийки должен быть еще более эффективен. Все же Алене зачастую очень не хватает стабильности.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-1.5) гейма за 1.72.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки