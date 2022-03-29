30 марта в матче южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Эквадор и Аргентина. Матч пройдет в городе Гуаякиль на местном стадионе и начнется в 02.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На команду можно поставить с котировкой 2.00 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (30%), а победа Эквадора есть в линии за 4.30 (22%).

Ф1(+1) идет за 1.31 ;

Ф2(-1) — за 3.20.

При ставке в 1000 рублей на победу Эквадора потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ставка «Эквадор не проиграет» есть в линии за 1.86.

Шансы Аргентины забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

Уверены, что Эквадор сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.