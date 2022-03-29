Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Эквадор — Аргентина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 30 марта

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022 Эквадор — Аргентина
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Аргентины.
Фото Reuters

30 марта в матче южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Эквадор и Аргентина. Матч пройдет в городе Гуаякиль на местном стадионе и начнется в 02.30.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. Estadio Monumental Banco Pichincha (Гуаякиль)
Эквадор
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На команду можно поставить с котировкой 2.00 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (30%), а победа Эквадора есть в линии за 4.30 (22%).

  • Ф1(+1) идет за 1.31;

  • Ф2(-1) — за 3.20.

При ставке в 1000 рублей на победу Эквадора потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ставка «Эквадор не проиграет» есть в линии за 1.86.

Лионель Месси. Эквадор — Аргентина: гол Месси затащит отличную ставку

Шансы Аргентины забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

Уверены, что Эквадор сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

  • ТМ 0.5 — 7.70;

  • Обе забьют: нет — 1.64;

  • Точный счет: 6:0 — 250.

Прогнозы на спорт
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Северная Македония: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 29 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости