29 марта в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Польша и Швеция. Матч пройдет в городе Хожув на стадионе Шленски. Начнется игра в 21.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Польша. На команду можно поставить с котировкой 2.42 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (33%), а победа Швеции есть в линии за 3.40 (29%).

Ф1(-1) идет за 3.70 ;

Ф2(+2) — за 1.24.

При ставке в 1000 рублей на победу Польши потенциальная выплата составит 2420 рублей.

Ставка «Польша не проиграет» есть в линии за 1.35.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 6.60. Для Польши доступна котировка в 12.5, а для Швеции — 14.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.93.