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Польша — Швеция: где смотреть стыковой матч ЧМ-2022 29 марта

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Швеции.
Фото AFP

29 марта в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Польша и Швеция. Матч пройдет в городе Хожув на стадионе Шленски. Начнется игра в 21.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
Швеция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Польша. На команду можно поставить с котировкой 2.42 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (33%), а победа Швеции есть в линии за 3.40 (29%).

  • Ф1(-1) идет за 3.70;

  • Ф2(+2) — за 1.24.

При ставке в 1000 рублей на победу Польши потенциальная выплата составит 2420 рублей.

Ставка «Польша не проиграет» есть в линии за 1.35.

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Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 6.60. Для Польши доступна котировка в 12.5, а для Швеции — 14.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.93.

  • ТБ 4.5 — 11.5;

  • Пенальти: да — 2.20;

  • Точный счет: 6:0 — 200.

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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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8
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9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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