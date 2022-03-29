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Португалия — Северная Македония: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 29 марта

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Северной Македонии.
Фото Reuters

29 марта сборные Португалии и Северной Македонии разыграют между собой путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Решающий матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало — в 21.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
Македония

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явными фаворитами встречи. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.19 — это около 81% вероятности. Успех Северной Македонии доступен за 18.0 (5%), а ничья — за 7.10 (14%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 7100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Победа сборной Португалии с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти доступна за 1.09. Аналогичный выбор в пользу Северной Македонии оценивается коэффициентом 8.30.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(-1.5) идет за 1.67, а Ф2(+1.5) — за 2.30;

  • Ф1(-2) идет за 2.06, а Ф2(+2) — за 1.76;

  • Ф1(-2.5) идет за 2.65, а Ф2(+2.5) — за 1.47.

Криштиану Роналду. Португалия — Северная Македония: Роналду и Ко не выйдут на ЧМ-2022?

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. Обратный исход доступен за 1.52.

Роналду — самый ожидаемый автор гола в составе Португалии. Поставить на то, что Криштиану забьет, можно за 1.60.

Александар Трайковски — главный претендент на взятие ворот в составе сборной Северной Македонии. Сделать ставку на его гол можно за 5.50.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.10.

Прогнозы на спорт
Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов

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Динамо

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Зенит

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Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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