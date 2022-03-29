Португалия

29 марта сборные Португалии и Северной Македонии разыграют между собой путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Решающий матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало — в 21.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явными фаворитами встречи. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.19 — это около 81% вероятности. Успех Северной Македонии доступен за 18.0 (5%), а ничья — за 7.10 (14%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 7100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Победа сборной Португалии с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти доступна за 1.09. Аналогичный выбор в пользу Северной Македонии оценивается коэффициентом 8.30.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(-1.5) идет за 1.67 , а Ф2(+1.5) — за 2.30 ;

Ф1(-2) идет за 2.06 , а Ф2(+2) — за 1.76 ;

Ф1(-2.5) идет за 2.65, а Ф2(+2.5) — за 1.47.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. Обратный исход доступен за 1.52.

Роналду — самый ожидаемый автор гола в составе Португалии. Поставить на то, что Криштиану забьет, можно за 1.60.

Александар Трайковски — главный претендент на взятие ворот в составе сборной Северной Македонии. Сделать ставку на его гол можно за 5.50.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.10.