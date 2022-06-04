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«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 5 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» 5 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Коди Сеси и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
Фото Global Look Press

5 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии Западной конференции НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» примет «Колорадо Эвеланш» на арене «Роджерс Плэйс», начало в 03.00 мск. Пока «Колорадо» ведет в противостоянии со счетом 2:0.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами и в третьем матче: поставить на успех «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность — примерно 44%. Котировка на победу «Эдмонтона» чуть выше — 2.65 (36%). Ничья идет за 4.50 (20%).

Считаете, что дома «Ойлерс» наконец справятся с соперником? Ставка в 1 000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 2 650 рублей.

«Колорадо» мощно провел два первых матча серии. Команда суммарно забросила 12 шайб — в первой игре воткнула восемь, во второй — четыре. Взять ИТБ2 (3.5) на предстоящую встречу можно с приятным коэффициентом 1.94, ИТМ2 (3.5) предложен с котировкой 1.80.

«Эдмонтон» играет не так результативно: «Ойлерз» отличились только в первом матче серии (6:8), а во втором проиграли всухую (0:4). Оформить ИТБ1 (3.5) можно за 2.20, обратная ставка доступна за 1.63.

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Пока серия в целом получается достаточно результативной: в одной только первой игре соперники отгрузили 14 шайб. Тотал больше 6.5 гола в третьем матче можно оформить с коэффициентом 1.76, за 2.00 идет ТМ 6.5 шайб.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.02, «обе забьют — нет» идет за 11.0. В прошлой встрече отличались только «Эвс».

Прогноз и ставка на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» выглядит намного сильнее соперника и показал это в первых двух матчах. «Эдмонтон» практически не навязал сопротивление в двух гостевых играх. «Эвеланш» выглядят неудержимыми в атаке: за два матча 12 шайб и 87 бросков. Команда Валерия Ничушкина вполне может и на выезде растерзать соперника. Более того, «Колорадо» только в четырех играх плей-офф забросил меньше четырех шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) с коэффициентом 1.94.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ростов

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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