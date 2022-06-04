«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 5 июня 2022 года
5 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии Западной конференции НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» примет «Колорадо Эвеланш» на арене «Роджерс Плэйс», начало в 03.00 мск. Пока «Колорадо» ведет в противостоянии со счетом 2:0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами и в третьем матче: поставить на успех «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность — примерно 44%. Котировка на победу «Эдмонтона» чуть выше — 2.65 (36%). Ничья идет за 4.50 (20%).
Считаете, что дома «Ойлерс» наконец справятся с соперником? Ставка в 1 000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 2 650 рублей.
«Колорадо» мощно провел два первых матча серии. Команда суммарно забросила 12 шайб — в первой игре воткнула восемь, во второй — четыре. Взять ИТБ2 (3.5) на предстоящую встречу можно с приятным коэффициентом 1.94, ИТМ2 (3.5) предложен с котировкой 1.80.
«Эдмонтон» играет не так результативно: «Ойлерз» отличились только в первом матче серии (6:8), а во втором проиграли всухую (0:4). Оформить ИТБ1 (3.5) можно за 2.20, обратная ставка доступна за 1.63.
Пока серия в целом получается достаточно результативной: в одной только первой игре соперники отгрузили 14 шайб. Тотал больше 6.5 гола в третьем матче можно оформить с коэффициентом 1.76, за 2.00 идет ТМ 6.5 шайб.
Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.02, «обе забьют — нет» идет за 11.0. В прошлой встрече отличались только «Эвс».
Прогноз и ставка на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
«Колорадо» выглядит намного сильнее соперника и показал это в первых двух матчах. «Эдмонтон» практически не навязал сопротивление в двух гостевых играх. «Эвеланш» выглядят неудержимыми в атаке: за два матча 12 шайб и 87 бросков. Команда Валерия Ничушкина вполне может и на выезде растерзать соперника. Более того, «Колорадо» только в четырех играх плей-офф забросил меньше четырех шайб.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) с коэффициентом 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0