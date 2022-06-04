5 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии Западной конференции НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» примет «Колорадо Эвеланш» на арене «Роджерс Плэйс», начало в 03.00 мск. Пока «Колорадо» ведет в противостоянии со счетом 2:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами и в третьем матче: поставить на успех «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность — примерно 44%. Котировка на победу «Эдмонтона» чуть выше — 2.65 (36%). Ничья идет за 4.50 (20%).

Считаете, что дома «Ойлерс» наконец справятся с соперником? Ставка в 1 000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 2 650 рублей.

«Колорадо» мощно провел два первых матча серии. Команда суммарно забросила 12 шайб — в первой игре воткнула восемь, во второй — четыре. Взять ИТБ2 (3.5) на предстоящую встречу можно с приятным коэффициентом 1.94, ИТМ2 (3.5) предложен с котировкой 1.80.

«Эдмонтон» играет не так результативно: «Ойлерз» отличились только в первом матче серии (6:8), а во втором проиграли всухую (0:4). Оформить ИТБ1 (3.5) можно за 2.20, обратная ставка доступна за 1.63.

Пока серия в целом получается достаточно результативной: в одной только первой игре соперники отгрузили 14 шайб. Тотал больше 6.5 гола в третьем матче можно оформить с коэффициентом 1.76, за 2.00 идет ТМ 6.5 шайб.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.02, «обе забьют — нет» идет за 11.0. В прошлой встрече отличались только «Эвс».

Прогноз и ставка на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» выглядит намного сильнее соперника и показал это в первых двух матчах. «Эдмонтон» практически не навязал сопротивление в двух гостевых играх. «Эвеланш» выглядят неудержимыми в атаке: за два матча 12 шайб и 87 бросков. Команда Валерия Ничушкина вполне может и на выезде растерзать соперника. Более того, «Колорадо» только в четырех играх плей-офф забросил меньше четырех шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) с коэффициентом 1.94.