Венгрия — главный аутсайдер третьей группы элитного дивизиона Лиги наций. Соперники «волшебных мадьяров» — Англия, Германия и Италия. В первом туре на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште венгры схлестнутся с родоначальниками футбола. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей безусловным фаворитом: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.39, вероятность — около 72%. Успех Венгрии оценен внушительными 10.0 (4%). Ничья предложена с котировкой 4.60 (24%).

Ждете сенсации? Ставка в 1 000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 10 000 рублей.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, говорят об отсутствии шансов у венгров:

• за 5.20 идет победа англичан 1:0;

• за 5.30 — выигрыш 2:0;

• за 8.20 — разгром 3:0.

Аналитики с трудом допускают хотя бы гол от хозяев — его можно взять с высоким коэффициентом 2.07. Хотя в составе сборной присутствует несколько звездных игроков атаки: например, Доминик Собослаи из «Лейпцига», Роланд Шаллаи из «Фрайбурга» и ветеран Адам Салаи из «Базеля».

Зато у Англии приличные шансы на два гола: ИТБ2 (1.5) предложен с коэффициентом 1.64, противоположный рынок идет за 2.26. Команда Гарета Саутгейта подходит к матчу практически без потерь, а впереди хватает мощных исполнителей: в заявке Харри Кейн, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и другие топы.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 2.06, ТМ 2.5 идет за 1.82. Менее рискованная ставка на тотал больше 1.5 мяча: котировка — 1.34, ТМ 1.5 гола можно оформить за 3.00.

Аналитики с трудом верят, что в матче отличатся обе сборные: поставить на это можно с коэффициентом 2.43, «обе забьют — нет» идет за 1.56.

Для интереса можно взять пенальти в матче с котировкой 2.80, обратная ставка оценена в 1.40.