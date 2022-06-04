Венгрия — Англия: где смотреть матч Лиги наций 4 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Венгрия — главный аутсайдер третьей группы элитного дивизиона Лиги наций. Соперники «волшебных мадьяров» — Англия, Германия и Италия. В первом туре на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште венгры схлестнутся с родоначальниками футбола. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей безусловным фаворитом: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.39, вероятность — около 72%. Успех Венгрии оценен внушительными 10.0 (4%). Ничья предложена с котировкой 4.60 (24%).
Ждете сенсации? Ставка в 1 000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 10 000 рублей.
Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, говорят об отсутствии шансов у венгров:
• за 5.20 идет победа англичан 1:0;
• за 5.30 — выигрыш 2:0;
• за 8.20 — разгром 3:0.
Аналитики с трудом допускают хотя бы гол от хозяев — его можно взять с высоким коэффициентом 2.07. Хотя в составе сборной присутствует несколько звездных игроков атаки: например, Доминик Собослаи из «Лейпцига», Роланд Шаллаи из «Фрайбурга» и ветеран Адам Салаи из «Базеля».
Зато у Англии приличные шансы на два гола: ИТБ2 (1.5) предложен с коэффициентом 1.64, противоположный рынок идет за 2.26. Команда Гарета Саутгейта подходит к матчу практически без потерь, а впереди хватает мощных исполнителей: в заявке Харри Кейн, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и другие топы.
Общий тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 2.06, ТМ 2.5 идет за 1.82. Менее рискованная ставка на тотал больше 1.5 мяча: котировка — 1.34, ТМ 1.5 гола можно оформить за 3.00.
Аналитики с трудом верят, что в матче отличатся обе сборные: поставить на это можно с коэффициентом 2.43, «обе забьют — нет» идет за 1.56.
Для интереса можно взять пенальти в матче с котировкой 2.80, обратная ставка оценена в 1.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0