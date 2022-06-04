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Венгрия — Англия: где смотреть матч Лиги наций 4 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Харри Кейн, сборная Англии.
Фото Global Look Press

Венгрия — главный аутсайдер третьей группы элитного дивизиона Лиги наций. Соперники «волшебных мадьяров» — Англия, Германия и Италия. В первом туре на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште венгры схлестнутся с родоначальниками футбола. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 19:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Англия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей безусловным фаворитом: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.39, вероятность — около 72%. Успех Венгрии оценен внушительными 10.0 (4%). Ничья предложена с котировкой 4.60 (24%).

Ждете сенсации? Ставка в 1 000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 10 000 рублей.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, говорят об отсутствии шансов у венгров:

• за 5.20 идет победа англичан 1:0;

• за 5.30 — выигрыш 2:0;

• за 8.20 — разгром 3:0.

Аналитики с трудом допускают хотя бы гол от хозяев — его можно взять с высоким коэффициентом 2.07. Хотя в составе сборной присутствует несколько звездных игроков атаки: например, Доминик Собослаи из «Лейпцига», Роланд Шаллаи из «Фрайбурга» и ветеран Адам Салаи из «Базеля».

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии. Венгрия — Англия: команда Саутгейта стартует в группе смерти с крупной победы?

Зато у Англии приличные шансы на два гола: ИТБ2 (1.5) предложен с коэффициентом 1.64, противоположный рынок идет за 2.26. Команда Гарета Саутгейта подходит к матчу практически без потерь, а впереди хватает мощных исполнителей: в заявке Харри Кейн, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и другие топы.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 2.06, ТМ 2.5 идет за 1.82. Менее рискованная ставка на тотал больше 1.5 мяча: котировка — 1.34, ТМ 1.5 гола можно оформить за 3.00.

Аналитики с трудом верят, что в матче отличатся обе сборные: поставить на это можно с коэффициентом 2.43, «обе забьют — нет» идет за 1.56.

Для интереса можно взять пенальти в матче с котировкой 2.80, обратная ставка оценена в 1.40.

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Италия — Германия: где смотреть матч Лиги наций 4 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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