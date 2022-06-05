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Португалия — Швейцария: прогноз на матч Лиги наций 5 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду в матче против Испании.
Фото Global Look Press

5 июня во втором туре группового этапа Лиги наций Португалия на стадионе «Жозе Алваладе» примет сборную Швейцарии. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». В поле встречу отработает Орел Гринфильд из Израиля.

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в хозяев. На успех португальцев можно поставить за 1.72, это примерно 58% вероятности. Победу швейцарцев оценили котировкой 5.60 (18%), ничью предложено взять за 3.60 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3 600 рублей, чистый выигрыш — 2 600 рублей.

Вариант «обе забьют» заходил в половине из прошедших десяти матчей и у Португалии, и у Швейцарии. Поставить на обмен голами можно за 2.06, на обратный исход — за 1.76.

В семи из десяти прошедших матчей при участии Португалии было забито три и более мяча, у Швейцарии таких игр было пять. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.13.

Варианты ставки с форой изменят расклады, например, взять Ф1(-1) можно за 2.36, Ф2(+1) — за 1.59.

На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Португалии 1:0 за 5.70.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче против сборной Испании. Португалия — Швейцария: у команды Роналду снова возникнут сложности в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария

Португальцы спокойно и даже немного скучно сыграли вничью с Испанией. Пара ударов в створ, стандартное владение — команда Криштиану Роналду не показала отличной игры, но и не разочаровала. А вот за Швейцарию беспокойно — поражение от Чехии вновь подчеркивает проблему реализации. Моменты швейцарцы создают вот уже три матча подряд, включая товарищеские, но победить никак не могут.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии за 1.72.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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