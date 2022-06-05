Португалия — Швейцария: прогноз на матч Лиги наций 5 июня 2022 года
5 июня во втором туре группового этапа Лиги наций Португалия на стадионе «Жозе Алваладе» примет сборную Швейцарии. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». В поле встречу отработает Орел Гринфильд из Израиля.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в хозяев. На успех португальцев можно поставить за 1.72, это примерно 58% вероятности. Победу швейцарцев оценили котировкой 5.60 (18%), ничью предложено взять за 3.60 (24%).
При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3 600 рублей, чистый выигрыш — 2 600 рублей.
Вариант «обе забьют» заходил в половине из прошедших десяти матчей и у Португалии, и у Швейцарии. Поставить на обмен голами можно за 2.06, на обратный исход — за 1.76.
В семи из десяти прошедших матчей при участии Португалии было забито три и более мяча, у Швейцарии таких игр было пять. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.13.
Варианты ставки с форой изменят расклады, например, взять Ф1(-1) можно за 2.36, Ф2(+1) — за 1.59.
На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Португалии 1:0 за 5.70.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария
Португальцы спокойно и даже немного скучно сыграли вничью с Испанией. Пара ударов в створ, стандартное владение — команда Криштиану Роналду не показала отличной игры, но и не разочаровала. А вот за Швейцарию беспокойно — поражение от Чехии вновь подчеркивает проблему реализации. Моменты швейцарцы создают вот уже три матча подряд, включая товарищеские, но победить никак не могут.
Рекомендуемая ставка: победа Португалии за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0