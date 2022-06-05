5 июня во втором туре группового этапа Лиги наций Португалия на стадионе «Жозе Алваладе» примет сборную Швейцарии. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». В поле встречу отработает Орел Гринфильд из Израиля.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в хозяев. На успех португальцев можно поставить за 1.72, это примерно 58% вероятности. Победу швейцарцев оценили котировкой 5.60 (18%), ничью предложено взять за 3.60 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3 600 рублей, чистый выигрыш — 2 600 рублей.

Вариант «обе забьют» заходил в половине из прошедших десяти матчей и у Португалии, и у Швейцарии. Поставить на обмен голами можно за 2.06, на обратный исход — за 1.76.

В семи из десяти прошедших матчей при участии Португалии было забито три и более мяча, у Швейцарии таких игр было пять. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 2.13.

Варианты ставки с форой изменят расклады, например, взять Ф1(-1) можно за 2.36, Ф2(+1) — за 1.59.

На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Португалии 1:0 за 5.70.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария

Португальцы спокойно и даже немного скучно сыграли вничью с Испанией. Пара ударов в створ, стандартное владение — команда Криштиану Роналду не показала отличной игры, но и не разочаровала. А вот за Швейцарию беспокойно — поражение от Чехии вновь подчеркивает проблему реализации. Моменты швейцарцы создают вот уже три матча подряд, включая товарищеские, но победить никак не могут.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии за 1.72.