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«Дженоа» — «Интер»: прогноз на матч серии А 29 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Дженоа» — «Интер» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Николо Барелла («Интер»).
Фото Global Look Press

29 декабря «Интер» приедет в гости к «Дженоа» в 18-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и стартует в 22.45 по московскому времени. Судьей встречи назначили Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер

В букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение коллективу Симоне Индзаги. На победу «Интера» доступна котировка 1.66, это приблизительно 56% вероятности. Триумф «Дженоа» предложили за 5.76 (18%), ничью — за 3.87 (26%).

При этом в предыдущем сезоне «грифоны» устояли на «Луиджи Феррарис» (0:0). Считаете, что в этом сезоне хозяева тоже наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 2.33.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.73.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 2.14. «Обе забьют — нет» представили за 1.71.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Интер»

Генуэзцы наконец прервали затяжной отрезок без побед, который длился месяц — на выезде одолели «Сассуоло» (2:1). Кстати, именно черно-зеленые нанесли миланцам единственное поражение в нынешнем чемпионате — в конце сентября. С тех пор коллектив Симоне Индзаги потерял очки лишь однажды (2:2 с «Болоньей») и уверенно лидирует в таблице.

Логично, что «Интер» фаворит в ближайшем поединке: «Дженоа» не может огорчить нерадзурри уже восемь матчей кряду — серия длится почти восемь лет! Но разгрома тоже ждать не стоит: Лаутаро Мартинес и компания редко выигрывают с разницей больше чем в два мяча. Плюс в прошлом сезоне на «Луиджи Феррарис» соперники разошлись нулевой ничьей.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.19.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
0
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«Наполи» — «Монца»: прогноз на матч серии А 29 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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