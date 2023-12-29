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«Наполи» — «Монца»: прогноз на матч серии А 29 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press

29 декабря «Наполи» примет «Монцу» в 18-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и стартует в 20.30 по московскому времени. Соперников рассудит Марко Ди Белло. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 20.25 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Монца

Букмекерская компания OLIMPBET назвала фаворитом «Наполи». На победу хозяев доступна котировка 1.68, это приблизительно 56% вероятности. Триумф «Монцы» предложили за 5.36 (19%), ничью — за 3.97 (25%).

В предыдущем сезоне бело-красные прихлопнули Виктора Осимхена и компанию на своем поле (2:0). Если верите, что на этот раз «брианцоли» наберут очки в гостях, хватайте опцию 1Х за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.96. Обмен голами оценили в 1.88. «Обе забьют — нет» представили за 1.93.

Индивидуальный тотал «партенопейцев» больше двух мячей идет с коэффициентом 2.49. В прошлом сезоне они разгромили «Монцу» на стадионе «Диего Армандо Марадона» (4:0).

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Монца»

В двух последних играх парни Вальтера Маццарри сгорели «Фрозиноне» и «Роме» с общим счетом 0:6. Теперь на «Диего Армандо Марадона» приедет идеальный соперник, чтобы вернуть пошатнувшуюся уверенность. Бело-красных зажало в середине таблицы, а в предыдущем выезде «брианцоли» разгромно влетели «Милану» (0:3). В прошлом сезоне действующие чемпионы Италии изрядно покуражились в домашней встрече с «Монцей» (4:0). Новая разборка соперников тоже ожидается фееричной.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет больше двух мячей за 2.49 (в случае ровно двух голов будет возврат).

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ФК Монца
ФК Наполи
Серия А
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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