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«Наполи» — «Монца»: где смотреть матч серии А 29 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press

29 декабря «Наполи» в 18-м туре чемпионата Италии схлестнется с «Монцей». Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе начнется в 20.30 по московскому времени со свистком судьи Марко Ди Белло. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Монца

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе адзурри: на парней Вальтера Маццарри предложили котировку 1.68, что составляет приблизительно 56% вероятности. Ничья доступна за 3.97 (25%), успех бело-красных — за 5.36 (19%).

Триумф «Наполи» с учетом форы (-1) ждет вас за 2.13, Ф2(+1) — за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.87, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.93.

В прошлом сезоне «Монца» не поразила ворота «партенопейцев» на стадионе «Диего Армандо Марадона» (0:4). На то что «брианцоли» снова не огорчат Алекса Мерета, представлен коэффициент 2.33.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Джованни Симеоне. Гол в исполнении аргентинца идет за 2.80.

Среди самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, 1:1 и 1:0 в пользу адзурри. Оба результата предложили за 7.13. Победа «Наполи» со счетом 2:0 доступна за 7.75.

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ФК Наполи
Серия А
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«Дженоа» — «Интер»: прогноз на матч серии А 29 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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