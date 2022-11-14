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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: интрига жива лишь благодаря «Спартаку»

Евгений Коростелев
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Шамар Николсон.
Фото Global Look Press

В чемпионате России завершилась первая часть сезона. Команды отыграли 17 туров, по итогам которых лидером, как и в прошлом сезоне, является «Зенит». Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и на шесть баллов опережают «Спартак». В тройку также вошел «Ростов» Валерия Карпина (35 баллов, минус семь от команды Семака). Кто же в итоге поднимет трофей РПЛ?

Лионель Месси. Последний шанс Месси и Роналду. Кто выиграет ЧМ-2022?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Зенит» не отдаст первую строчку. На чемпионство Малкома и Ко можно поставить с коэффициентом 1.05. На то, что вершину займет кто-то другой, котировка — 10.0.

Сумеет ли «Спартак» прибавить и достать противника? Его итоговый успех оценен в 14.0. Триумф сенсационного «Ростова» доступен за 30.0. На четвертом и пятом местах к перерыву расположились «Динамо» с ЦСКА — московские команды набрали равное количество очков (по 29). Но их отставание от «Зенита» уже 13 баллов, поэтому и возможное чемпионство идет за крупные 50.0.

Килиан Мбаппе. Кейн поборется с Мбаппе, Месси обойдет Роналду. Кто возьмет «Золотую бутсу» ЧМ-2022?

У остальных клубов шансы достать и перегнать действующего победителя турнира вовсе крохотные:

  • «Ахмат», «Краснодар» и «Сочи» — 300;

  • «Оренбург» — 500;

  • «Крылья Советов», «Локомотив», «Урал» — 2500;

  • «Нижний Новгород» — 5000;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» — 9999.

Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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