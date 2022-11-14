Чемпион РПЛ-2022/23: интрига жива лишь благодаря «Спартаку»

В чемпионате России завершилась первая часть сезона. Команды отыграли 17 туров, по итогам которых лидером, как и в прошлом сезоне, является «Зенит». Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и на шесть баллов опережают «Спартак». В тройку также вошел «Ростов» Валерия Карпина (35 баллов, минус семь от команды Семака). Кто же в итоге поднимет трофей РПЛ?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Зенит» не отдаст первую строчку. На чемпионство Малкома и Ко можно поставить с коэффициентом 1.05. На то, что вершину займет кто-то другой, котировка — 10.0.

Сумеет ли «Спартак» прибавить и достать противника? Его итоговый успех оценен в 14.0. Триумф сенсационного «Ростова» доступен за 30.0. На четвертом и пятом местах к перерыву расположились «Динамо» с ЦСКА — московские команды набрали равное количество очков (по 29). Но их отставание от «Зенита» уже 13 баллов, поэтому и возможное чемпионство идет за крупные 50.0.

У остальных клубов шансы достать и перегнать действующего победителя турнира вовсе крохотные: