21 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Команды занимают в таблице второе и третье места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Динамо» можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. Коэффициент на успех «Сочи» — 3.40 (29%), на ничью — 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» в случае успеха будет выплачено 2120 рублей.

На то, что «Сочи» не проиграет, можно поставить за 1.77.

В шести из десяти последних матчей с участием «Динамо» было забито меньше трех мячей, у «Сочи» это произошло в половине случаев из десяти. На тотал меньше 2.5 мяча котировка — 2.06.

Для подстраховки можно взять победу одной из команд с форой — Ф1(0) за 1.56 или Ф2(0) за 2.55.

Поставить на пенальти в игре можно за 2.35, на удаление — за 2.95. Коэффициент на точку и красную карточку вместе — 5.50.

«Обе забьют» доступно с котировкой 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.70;

• 1:0 — за 8.10;

• 2:1 — за 8.30.