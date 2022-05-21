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«Динамо» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Сочи» 21 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Федор Смолов в матче против «Алании».
Фото ФК «Динамо»

21 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Команды занимают в таблице второе и третье места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Динамо» можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. Коэффициент на успех «Сочи» — 3.40 (29%), на ничью — 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» в случае успеха будет выплачено 2120 рублей.

На то, что «Сочи» не проиграет, можно поставить за 1.77.

В шести из десяти последних матчей с участием «Динамо» было забито меньше трех мячей, у «Сочи» это произошло в половине случаев из десяти. На тотал меньше 2.5 мяча котировка — 2.06.

Для подстраховки можно взять победу одной из команд с форой — Ф1(0) за 1.56 или Ф2(0) за 2.55.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Сочи»: Шварц будет биться за серебро или выберет БЕТСИТИ Кубок России?

Поставить на пенальти в игре можно за 2.35, на удаление — за 2.95. Коэффициент на точку и красную карточку вместе — 5.50.

«Обе забьют» доступно с котировкой 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.70;

• 1:0 — за 8.10;

• 2:1 — за 8.30.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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«Химки» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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