«Динамо» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
21 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Команды занимают в таблице второе и третье места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Динамо» можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. Коэффициент на успех «Сочи» — 3.40 (29%), на ничью — 3.70 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» в случае успеха будет выплачено 2120 рублей.
На то, что «Сочи» не проиграет, можно поставить за 1.77.
В шести из десяти последних матчей с участием «Динамо» было забито меньше трех мячей, у «Сочи» это произошло в половине случаев из десяти. На тотал меньше 2.5 мяча котировка — 2.06.
Для подстраховки можно взять победу одной из команд с форой — Ф1(0) за 1.56 или Ф2(0) за 2.55.
Поставить на пенальти в игре можно за 2.35, на удаление — за 2.95. Коэффициент на точку и красную карточку вместе — 5.50.
«Обе забьют» доступно с котировкой 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 1:1 — за 6.70;
• 1:0 — за 8.10;
• 2:1 — за 8.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0