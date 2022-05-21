20 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Химки» на одноименной арене примут «Спартак». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды появятся в эфире в 16.55 мск. В таблице они занимают 13-е и 10-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на ничью — 4.00 (25%), на триумф «Химок» — 2.85 (32%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» выплата в случае успеха составит 2280 рублей.

На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 1.72.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.

«Спартак» пробил тотал больше 2.5 гола в пяти из десяти последних игр, «Химки» — в четырех из десяти. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.71, на ТМ 2.5 — за 2.20.

Подстраховаться с помощью форы — запросто: Ф1(0) идет за 2.18, Ф2(0) — за 1.73.

Будущие соперники в последних десяти матчах в среднем забивали больше 1.5 мяча за 90 минут. ИТБ1 (1.5) можно взять с коэффициентом 2.35, ИТБ2 (1.5) — за 2.03.

Три наиболее вероятных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.80;

• 1:2 — за 8.70;

• 0:1 — за 9.20.