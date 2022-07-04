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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы «Динамо» огорчить «Рубин» Слуцкого в товарищеском матче

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Динамо» в матче против «Енисея».
Фото Сайт ФК «Динамо».

Российские клубы продолжают подготовку к сезону. 5 июля в товарищеском матче встретятся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на базе москвичей в Новогорске и по федеральному телевидению транслироваться не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи бронзового призера РПЛ. На «Динамо» можно поставить с котировкой 1.80, это примерно 55% вероятности. Успех команды Слуцкого оценивается коэффициентом 4.20 (23%), ничья — 3.50 (22%).

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«Динамо» и «Рубин» всего трижды играли товарищеские матчи, все — за последние три года. И каждый раз игры получались результативными — дважды завершились по 2:2 и победой москвичей 3:2. Если считаете, что команды опять оформят «верх», можете поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.67.

Аналогично можно взять вариант «обе забьют» за 1.64. Обратный исход доступен за 2.12.

Усилить коэффициент на «Динамо» можно при помощи форы (-1.5) — в таком случае ставка будет доступна за 2.85. Чуть повысить шансы «Рубина» на победу также можно используя фору — Ф2(+1.5) оценена в 1.37.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Динамо» 2:1 за 7.70.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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