«Динамо» — «Рубин»: прогноз на товарищеский матч 5 июля 2022 года
«Рубин» готовится к сезону в ФНЛ и проведет очередной товарищеский матч с соперником из премьер-лиги. 5 июля 2022 года «Динамо» примет казанцев на стадионе «Новогорск-Динамо» на своей базе в Химках.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 1.80, это примерно 55%. На победу «Рубина» доступна котировка 4.20 (23%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 3.50 (22%).
Верите в триумф команды Леонида Слуцкого? Ставка в 1000 рублей на выигрыш казанцев принесет 4200 рублей в случае благоприятного исхода, а чистый выигрыш составит 3200 рублей.
Правда, среди трех самых ожидаемых, по мнению экспертов, исходов матча нет ни одного в пользу «Рубина»:
• ничья 1:1 идет за 7.10;
• победа «Динамо» 2:1 — за 7.70;
• успех 1:0 — за 7.90.
Бело-голубые провели в июне два матча и оба уверенно выиграли: разгромили команду блогеров «Амкал» (5:0) и «СКА-Хабаровск» (3:0). «Рубин» провел три спарринга и во всех победил, в том числе «Крылья Советов» (3:1).
Команды играют результативно. Поставить на тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.67, ТМ 2.5 идет за 2.12.
Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.04. На «Рубин» этот рынок предложен с котировками 2.80 и 1.39 соответственно.
Шанс, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.64, обратная ставка идет за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Рубин»
Клубы РПЛ и ФНЛ проводят достаточно результативную предсезонку: активно ротируют состав и проверяют максимальное количество игроков. «Динамо» — самый серьезный соперник для «Рубина» этим летом, тем более что в команде много новичков, которые пока только нащупывают игру казанцев. Скорее всего, встреча с «Рубином» не вызовет много сложностей у москвичей.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -