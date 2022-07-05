«Рубин» готовится к сезону в ФНЛ и проведет очередной товарищеский матч с соперником из премьер-лиги. 5 июля 2022 года «Динамо» примет казанцев на стадионе «Новогорск-Динамо» на своей базе в Химках.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 1.80, это примерно 55%. На победу «Рубина» доступна котировка 4.20 (23%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 3.50 (22%).

Верите в триумф команды Леонида Слуцкого? Ставка в 1000 рублей на выигрыш казанцев принесет 4200 рублей в случае благоприятного исхода, а чистый выигрыш составит 3200 рублей.

Правда, среди трех самых ожидаемых, по мнению экспертов, исходов матча нет ни одного в пользу «Рубина»:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа «Динамо» 2:1 — за 7.70;

• успех 1:0 — за 7.90.

Бело-голубые провели в июне два матча и оба уверенно выиграли: разгромили команду блогеров «Амкал» (5:0) и «СКА-Хабаровск» (3:0). «Рубин» провел три спарринга и во всех победил, в том числе «Крылья Советов» (3:1).

Команды играют результативно. Поставить на тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.67, ТМ 2.5 идет за 2.12.

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.04. На «Рубин» этот рынок предложен с котировками 2.80 и 1.39 соответственно.

Шанс, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.64, обратная ставка идет за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Рубин»

Клубы РПЛ и ФНЛ проводят достаточно результативную предсезонку: активно ротируют состав и проверяют максимальное количество игроков. «Динамо» — самый серьезный соперник для «Рубина» этим летом, тем более что в команде много новичков, которые пока только нащупывают игру казанцев. Скорее всего, встреча с «Рубином» не вызовет много сложностей у москвичей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.69.