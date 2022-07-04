4 июля ЦСКА в своей второй игре на Кубке Матч Премьер сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск. Соперники не борются за победу на турнире — его досрочно выиграл «Зенит».

ЦСКА с перевесом фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу коэффициент 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Нижнего» — за еще большие 5.50 (14%).

Ставка в 1000 рублей на гостей может принести 5500 рублей, если нижегородцы окажутся сильнее соперника.

На то, что они не проиграют в основное время, можно поставить за 2.45.

ЦСКА ни разу не забил в двух матчах при Владимире Федотове, а «НН» оформил по мячу в играх с «Зенитом» и «Сочи». Резонно поставить на ТМ 2.5 за 2.34, при этом на ТБ 2.5 котировка символическая — 1.60.

В прошлом сезоне РПЛ соперники в двух встречах ни разу не обменялись голами. На вариант «обе забьют» в очередной встрече коэффициент 1.69, на повторение исхода — 2.17.

Пенальти можно взять за 2.60, удаление — за 6.00, оба события вместе — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, предполагают победу ЦСКА: