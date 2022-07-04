ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
4 июля ЦСКА в своей второй игре на Кубке Матч Премьер сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск. Соперники не борются за победу на турнире — его досрочно выиграл «Зенит».
ЦСКА с перевесом фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу коэффициент 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Нижнего» — за еще большие 5.50 (14%).
Ставка в 1000 рублей на гостей может принести 5500 рублей, если нижегородцы окажутся сильнее соперника.
На то, что они не проиграют в основное время, можно поставить за 2.45.
ЦСКА ни разу не забил в двух матчах при Владимире Федотове, а «НН» оформил по мячу в играх с «Зенитом» и «Сочи». Резонно поставить на ТМ 2.5 за 2.34, при этом на ТБ 2.5 котировка символическая — 1.60.
В прошлом сезоне РПЛ соперники в двух встречах ни разу не обменялись голами. На вариант «обе забьют» в очередной встрече коэффициент 1.69, на повторение исхода — 2.17.
Пенальти можно взять за 2.60, удаление — за 6.00, оба события вместе — за 8.00.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, предполагают победу ЦСКА:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -