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ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Нижний Новгород» 4 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Георгий Щенников, ЦСКА.
Фото Global Look Press

4 июля ЦСКА в своей второй игре на Кубке Матч Премьер сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск. Соперники не борются за победу на турнире — его досрочно выиграл «Зенит».

Россия. Кубок Матч Премьер.
04 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

ЦСКА с перевесом фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу коэффициент 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Нижнего» — за еще большие 5.50 (14%).

Ставка в 1000 рублей на гостей может принести 5500 рублей, если нижегородцы окажутся сильнее соперника.

На то, что они не проиграют в основное время, можно поставить за 2.45.

ЦСКА ни разу не забил в двух матчах при Владимире Федотове, а «НН» оформил по мячу в играх с «Зенитом» и «Сочи». Резонно поставить на ТМ 2.5 за 2.34, при этом на ТБ 2.5 котировка символическая — 1.60.

В прошлом сезоне РПЛ соперники в двух встречах ни разу не обменялись голами. На вариант «обе забьют» в очередной встрече коэффициент 1.69, на повторение исхода — 2.17.

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Пенальти можно взять за 2.60, удаление — за 6.00, оба события вместе — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, предполагают победу ЦСКА:

  • 2:1 идет за 7.70;

  • 1:1 и 2:0 — за 8.00.

Футбол
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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