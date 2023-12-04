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«Динамо» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 4 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Рубин» 4 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

4 декабря «Динамо» и «Рубин» встретятся в 17-м туре чемпионата России. Матч пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Цыганка прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение бело-голубым: коэффициент на победу подопечных Марцела Лички — 1.77, что составляет приблизительно 55% вероятности. Успех гостей доступен за 4.46 (21%) — это наименее возможный исход поединка. «Мирный» результат предложен с котировкой 3.96 (24%).

Команды встречались в августе и не выявили сильнейшего (2:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече казанцы вновь как минимум не уступят, можно за 2.12.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство бело-голубых:

• 1:1 и 1:0 в пользу «Динамо» идут за 6.80;

• успех хозяев 2:0 — за 7.50.

Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 4 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок на обмен результативными действиями предложен за 1.86, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.93.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15.

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«Авангард» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 4 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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