«Динамо» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 4 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
4 декабря «Динамо» и «Рубин» встретятся в 17-м туре чемпионата России. Матч пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Цыганка прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение бело-голубым: коэффициент на победу подопечных Марцела Лички — 1.77, что составляет приблизительно 55% вероятности. Успех гостей доступен за 4.46 (21%) — это наименее возможный исход поединка. «Мирный» результат предложен с котировкой 3.96 (24%).
Команды встречались в августе и не выявили сильнейшего (2:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече казанцы вновь как минимум не уступят, можно за 2.12.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство бело-голубых:
• 1:1 и 1:0 в пользу «Динамо» идут за 6.80;
• успех хозяев 2:0 — за 7.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.
Рынок на обмен результативными действиями предложен за 1.86, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.93.
Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4