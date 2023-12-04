«Авангард» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 4 декабря 2023 года
4 декабря в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Авангард» и «Амур». Игра пройдет в Омске на «G-Drive-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — примерно 52%. Выигрыш гостей доступен за 3.74 (25%), котировка на ничью чуть выше — 4.14 (23%).
Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.49, этот рынок на «Амур» идет за 2.59.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(-1.5) идет за 2.45, Ф2(+1.5) — за 1.53;
• Ф1(0) идет за 1.42, Ф2(0) — за 2.80.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.77, ТМ 4.5 — в 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Амур»
Хозяева выглядят серьезными фаворитами: выиграли 12 из 13 последних матчей в КХЛ и показали отличную результативность — в девяти из этих игр забросили минимум три шайбы. Результаты «Амура» куда скромнее: команда чередует неплохие поединки со слабыми и пока даже не входит в топ-8 «Востока». В последних 10 очных встречах команд шесть остались за «ястребами».
Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» за 1.83.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4