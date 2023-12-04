Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Авангард» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 4 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 4 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

4 декабря в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Авангард» и «Амур». Игра пройдет в Омске на «G-Drive-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 4 декабря 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — примерно 52%. Выигрыш гостей доступен за 3.74 (25%), котировка на ничью чуть выше — 4.14 (23%).

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.49, этот рынок на «Амур» идет за 2.59.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) идет за 2.45, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1(0) идет за 1.42, Ф2(0) — за 2.80.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.77, ТМ 4.5 — в 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Амур»

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: выиграли 12 из 13 последних матчей в КХЛ и показали отличную результативность — в девяти из этих игр забросили минимум три шайбы. Результаты «Амура» куда скромнее: команда чередует неплохие поединки со слабыми и пока даже не входит в топ-8 «Востока». В последних 10 очных встречах команд шесть остались за «ястребами».

Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» за 1.83.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников
«Разговоры о важном» 4 декабря — тема и программа занятия
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 4 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости