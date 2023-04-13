13 апреля в Монте-Карло состоится максимально привлекательный матч с участием Даниила Медведева и Александра Зверева. Теннисисты сразятся за выход в четвертьфинал первого грунтового «мастерса» сезона. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России легально ее посмотреть не получится. Счет личных встреч — 8:6 в пользу первой ракетки РФ.

В предстоящей встрече букмекеры снова отдали предпочтение Медведеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех же Зверева предложен за 2.29 (40%).

Ставка в 1000 рублей на немецкого теннисиста в случае его выхода в четвертьфинал принесет выплату в 2290 рублей.

Эксперты настолько верят в Медведева, что считают наиболее реальной его победу в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 2.55.

Можете взять успех Зверева с форой (+2.5) по геймам за 1.83. Ф2(+3.5) идет за 1.59.

Только пять из 14 очных матчей между игроками завершились в трех сетах. На две партии в предстоящей встрече коэффициент — 1.58, на три — 2.23.

Успех Зверева с форой (+1.5) сета предложен за 1.48. Александр взял у Даниила хотя бы одну партию в трех из четырех предыдущих матчей.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Зверев

Медведев и Зверев встречаются довольно регулярно — с 2016 года они играли друг с другом хотя бы раз за сезон. При этом ни разу не бились на грунте, а в 2023-м их матч в Индиан-Уэллсе завершился победой Даниила в трех сетах. К слову, это далеко не первая игра, которая завершилась максимумом партий, — таких было девять из 14.

Медведев в первом матче в Монте-Карло очень уверенно переиграл Лоренцо Сонего, но Зверев — совсем другой уровень. Александр провел уже две встречи и должен был чуть лучше приспособиться к покрытию.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.94.