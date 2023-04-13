13 апреля «Манчестер Юнайтед» примет «Севилью» в первой игре 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Немецкий арбитр Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайтах онлайн-кинотеатра Okko и matchtv.ru стартует в 21.55 мск.

Эксперты из букмекерской компании Olimpbet видят «МЮ» фаворитом. На успех команды Эрика тен Хага доступен коэффициент 1.40, что примерно соответствует 70% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.98 (20%), триумф севильцев — за 8.25 (10%).

1000 рублей, поставленная на неожиданную победу гостей, принесет 8250 рублей, если манкунианцы вдруг проиграют.

Уже знаете, кто пройдет в полуфинал по итогам противостояния? На «Юнайтед» можно ставить с котировкой 1.19, на «Севилью» — за 4.57.

В предыдущих пяти поединках «Манчестер» забивал в среднем 1.4 мяча, а красно-белые — 1.2 гола. На очную встречу ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

В плей-офф Лиги Европы красно-белые уже прошли ПСВ и «Фенербахче» — оба выезда испанцы проиграли всухую. Поставить на обмен результативными ударами в этом гостевом поединке можно за 2.08, обратный рынок доступен за 1.76.

«МЮ» еще ни разу не выигрывал у «Севильи» — два поражения и ничья в трех матчах. Продление беспроигрышной серии команды Хосе Луиса Мендилибара оценено в 3.09.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу манкунианцев. Этот исход доступен за 6.36.