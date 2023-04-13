«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
13 апреля «Манчестер Юнайтед» примет «Севилью» в первой игре 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Немецкий арбитр Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайтах онлайн-кинотеатра Okko и matchtv.ru стартует в 21.55 мск.
Эксперты из букмекерской компании Olimpbet видят «МЮ» фаворитом. На успех команды Эрика тен Хага доступен коэффициент 1.40, что примерно соответствует 70% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.98 (20%), триумф севильцев — за 8.25 (10%).
1000 рублей, поставленная на неожиданную победу гостей, принесет 8250 рублей, если манкунианцы вдруг проиграют.
Уже знаете, кто пройдет в полуфинал по итогам противостояния? На «Юнайтед» можно ставить с котировкой 1.19, на «Севилью» — за 4.57.
В предыдущих пяти поединках «Манчестер» забивал в среднем 1.4 мяча, а красно-белые — 1.2 гола. На очную встречу ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
В плей-офф Лиги Европы красно-белые уже прошли ПСВ и «Фенербахче» — оба выезда испанцы проиграли всухую. Поставить на обмен результативными ударами в этом гостевом поединке можно за 2.08, обратный рынок доступен за 1.76.
«МЮ» еще ни разу не выигрывал у «Севильи» — два поражения и ничья в трех матчах. Продление беспроигрышной серии команды Хосе Луиса Мендилибара оценено в 3.09.
Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу манкунианцев. Этот исход доступен за 6.36.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4