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«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» 13 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тирелл Маласиа и Эрик тен Хаг («МЮ»).
Фото Global Look Press

13 апреля «Манчестер Юнайтед» примет «Севилью» в первой игре 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Немецкий арбитр Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайтах онлайн-кинотеатра Okko и matchtv.ru стартует в 21.55 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Севилья

Эксперты из букмекерской компании Olimpbet видят «МЮ» фаворитом. На успех команды Эрика тен Хага доступен коэффициент 1.40, что примерно соответствует 70% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.98 (20%), триумф севильцев — за 8.25 (10%).

1000 рублей, поставленная на неожиданную победу гостей, принесет 8250 рублей, если манкунианцы вдруг проиграют.

Уже знаете, кто пройдет в полуфинал по итогам противостояния? На «Юнайтед» можно ставить с котировкой 1.19, на «Севилью» — за 4.57.

В предыдущих пяти поединках «Манчестер» забивал в среднем 1.4 мяча, а красно-белые — 1.2 гола. На очную встречу ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

В плей-офф Лиги Европы красно-белые уже прошли ПСВ и «Фенербахче» — оба выезда испанцы проиграли всухую. Поставить на обмен результативными ударами в этом гостевом поединке можно за 2.08, обратный рынок доступен за 1.76.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет помехой для победы хозяев

«МЮ» еще ни разу не выигрывал у «Севильи» — два поражения и ничья в трех матчах. Продление беспроигрышной серии команды Хосе Луиса Мендилибара оценено в 3.09.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу манкунианцев. Этот исход доступен за 6.36.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 13 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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