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ЦСКА — «Амур»: где смотреть матч КХЛ 15 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Амур» 15 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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15 ноября в КХЛ ЦСКА сыграет с «Амуром». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.54 (17%), успех «Амура» — за чуть меньшие 4.34 (23%).

Хабаровчане в последние годы стали неудобным соперником для красно-синих — ЦСКА выиграл в основное время всего один из пяти предыдущих матчей. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 2.12.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17.

Даниил Медведев. Медведев и Зверев сыграют в шестой раз в 2023 году. Даниил снова не оставит шансов сопернику?

Приятный коэффициент 1.61 на то, что «Амур» забросит хотя бы дважды. В пяти из шести последних очных встреч это происходило.

Триумф хозяев с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.40, гостей — в 2.93.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Амур
ХК ЦСКА (Москва)
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Медведев и Зверев сыграют в шестой раз в 2023 году. Даниил снова не оставит шансов сопернику?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

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